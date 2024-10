IU denuncia que Israel atacó varios países con "impunidad" y pide medidas coactivas tras su ofensiva en Líbano

IU ha denunciado que Israel actúa con "total impunidad" en el marco de su proyecto "militarista y colonial" que le ha llevado a atacar varios países de Oriente Próximo, por lo que reclama a la ONU y a la comunidad internacional aplicar medidas "coactivas" ante el Gobierno hebreo, como es la aplicación de sanciones. También vuelve a reclamar al Gobierno la ruptura de relacoines diplomáticas con Israel y subraya que la "resistencia libanesa tiene todo el derecho del mundo a defenderse" ante la ofensiva terrestre de las tropas israelíes. Así lo traslada en un comunicado la Comisión Internacional de la formación, para emitir su condena a la "invasión" del Líbano por parte del ejército israelí, en alusión a su ofensiva terrestre, y acusar a Israel de buscar una "guerra regional intolerable" que solo traerá "muerte y destrucción". IU ha sentenciado que Israel, tras esta acción militar y una serie de bombardeos selectivos a varios países, está demostrando su actuación "ilegítima" conforme al derecho internacional y en el marco de su "proyecto militarista, colonial y expansionista". Concretamente, alude a que "cinco países han sido atacados ya por Israel" las últimas semanas, citando el caso del Estado palestino, Yemen, Líbano, Siria e Irán. Por tanto, ha advertido de que la ONU y la comunidad internacional debería actuar con determinación y "medidas coactivas" concretas ante Israel para evitar que la escalada bélica continúe en la zona. Por otro lado, ha criticado el "apoyo militar" de Estados Unidos (EEUU) y el "silencio" de buena parte de la UE ante Israel, lo que supone una "actitud de complicidad evidente e injustificable". "El apoyo incondicional de EEUU a Israel está convirtiendo de facto el terrorismo de estado en una nueva legislación internacional", ha zanjado para proclamar que el derecho internacional no puede convertirse en "papel mojado". A su vez, ha acusado a Netanyahu de buscar "deliberadamente una guerra regional como modo de mantenerse en el poder a toda costa". Por tanto y ante el "brutal ataque" al Líbano por parte de Israel, demanda que la ONU, la UE y la comunidad internacional "no pueden peramentere impsaibles" con apelaciones únicamente al fin de las actuaciones militares, dado que esos llamamientos se han demostrado "inservibles" ante el "desprecio" por el derecho internacional que demuestra Israel. Por tanto, demanda que se oblique a Israel a firmar un acuerdo para poner fin a la situación de emergencia humanitaria en Gaza, intercambiar prisioneros y retirar sus tropas de Gaza. Unido a ello, insta a que la comunidad internacional fije sanciones internacionales "imprescindibles" para detener la ofensiva en Líbano, como se hizo en su día contra Rusia tras la invasión de Ucrania. De no aplicarse, supondría una "doble vara de medir y una actitud hipócrita y desigual de la ONU y de la UE en el trato ante un mismo delito internacional". Finalmente, ha solicitado de nuevo promover un embargo de armas "real y efectivo" sobre Israel, suspender el acuerdo comercial de la UE con este país y detener "toda cooperación financiera, comercial, técnica o militar" hasta que no cese "la invasión de Líbano, la ocupación militar de Gaza y detener el genocidio del pueblo palestino". 5.- El gobierno español, que reconoció al estado palestino meses atrás, desde luego con todo el apoyo de Izquierda Unida, debe dar un paso más adelante, y no solo garantizar que ni un arma española sirve para asesinar a pueblos inocentes, sino decidir ya la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

