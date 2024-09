Espadas afea a Moreno entregar a Sánchez "cien propuestas muy bilaterales" y no defienda otra financiación autonómica

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que no defendiera la propuesta de financiación de la comunidad en la reunión mantenida este viernes con el líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "porque dice que eso es para hablarlo en multilateral", pero luego le entregue "cien propuestas de inversión del Estado muy bilaterales". "En el colmo de la contradicción e incoherencia, Moreno Bonilla va a Moncloa y no defiende la propuesta de financiación de Andalucía porque dice que eso es para hablarlo en multilateral, pero luego le entrega cien propuestas de inversión del Estado muy bilaterales y dice que se va con las manos vacías", recrimina en un mensaje difundido en redes el dirigente socialista. Espadas, asimismo, ha trasladado que "espera" que esta semana, "cuando se presente en el Congreso de los Diputados la senda de estabilidad para hacer los presupuestos y Andalucía tenga casi 900 millones más para gastar, no vote en contra el PP de Moreno Bonilla o no habrá financiación multilateral de nada ni inversiones bilaterales que llevarnos a la boca". En definitiva, ha reclamado a Moreno "menos demagogia y confrontación estéril con otros territorios y más trabajar por un acuerdo justo para Andalucía", y ha remachado que este último "ayer suspendió de pleno". En declaraciones difundidas por el PSOE-A, Espadas ya lamentó este viernes que el presidente de la Junta no hubiera "estado a la altura" de lo que "esperan los andaluces" en su reunión en el Palacio de la Moncloa dentro de la ronda de contactos abierta por Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos porque "hoy tocaba trabajar, no sólo quejarse" y, a su juicio, prefirió acudir a la cita "con el argumentario del PP y del señor Feijóo y a confrontar con Cataluña y con el presidente del Gobierno". Asimismo, Espadas valoró como una "buena noticia desde el punto de vista institucional" la cita de Moncloa porque "el diálogo y la colaboración entre administraciones es el único camino para avanzar", pero lamentó que el presidente de la Junta no estuviera "a la altura" de lo que "los andaluces esperaban de él".

