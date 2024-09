Pradales insiste en que el nuevo pacto estatutario en Euskadi se base en la bilateralidad y el reconocimiento nacional

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en alcanzar en Euskadi un nuevo pacto estatutario basado en la bilateralidad, el reconocimiento de la "identidad nacional vasca" y un sistema de garantías para las competencias. En una entrevista concedida al programa 'La Kapital' de Telebilbao, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado que, como nacionalista, tiene "muy claro desde hace mucho tiempo" que los vascos "tienen derecho a construir un Estado propio". "Nunca he ocultado mi ideología pero también soy muy consciente de lo que represento, dónde estoy y que hay que hacer las cosas poco a poco y contando con el conjunto de la sociedad vasca", ha añadido. Por ello, ha apostado por cerrar "la carpeta" del Estatuto de Gernika para, posteriormente, buscar en Euskadi "un consenso para un nuevo pacto estatutario que le permita, al menos a otra generación, seguir avanzando en un camino de autogobierno". "El autogobierno ha traído bienestar a este país. Por lo tanto, las decisiones de carácter unilateral creo que son malas. Por eso, considero que el nuevo pacto estatutario tiene que basarse en la bilateralidad, en el acuerdo de las partes entre el Estado y Euskadi, y tenemos que buscar garantías para que lo que pactemos, las competencias que a cada uno le correspondan, se respeten y no se pongan en cuestión", ha añadido. Según ha destacado, en los últimos años se han vivido cuestionamientos de las competencias exclusivas de Euskadi, y ha puesto como ejemplo la Ley estatal de Vivienda. Imanol Pradales también ha abogado por el reconocimiento de "una identidad nacional vasca". "Creo que ahí va a haber una base para buscar un nuevo pacto estatutario. Lo primero que tendremos que hacer es acordarlo aquí, entre los vascos y las vascas, y cuando tengamos aquí un gran acuerdo, llevarlo a Madrid para acordarlo en el Congreso de los Diputados, y después, someterlo a un refrendo, a una votación popular, para que todos nos sintamos parte de ese acuerdo al que podamos llegar", ha indicado. RELACIONES CON LA OPOSICIÓN Imanol Pradales, que ha señalado que ha mantenido relaciones cordiales y respetuosas con todos los partidos políticos vascos --a excepción de Vox-- ha dicho que está "expectante", en este momento en el que se inicia el nuevo curso político, con la actitud de EH Bildu. "Ahora vamos a ver realmente, cuando pasemos de las musas al teatro, y de las palabras a los hechos, cuál es la posición de cada partido político en el Parlamento", ha apuntado. En este sentido, ha dicho que se comprobará "hasta qué punto esa voluntad aparente de acuerdos que ha querido mostrar EH Bildu, realmente es así", o se trata de "un guante de seda con un puño de hierro". "Yo le dije a Otxandiano en el pleno de investidura que en su mano estaba ser una oposición constructiva o una oposición destructiva en Euskadi", ha manifestado. En cuanto al PP, cree que "está intentando trasladar hacia Euskadi una manera de hacer política en Madrid" que, a su juicio, no tiene "encaje ni es lo más adecuado" para la política vasca. "A mí me gustaría que estuviera en la mesa también buscando acuerdos y buscando puntos de encuentro", ha indicado. Por ello, ha dicho que quiere comprobar si en el ámbito parlamentario se pueden explorar acuerdos con los populares, "más allá de las palabras altisonantes" que a veces escucha al presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, que ha afirmado esta misma semana que Euskadi va "peor" con el debate "identitario" que plantea Pradales en esta legislatura. "Yo soy partidario de buscar puntos de encuentro con todas las fuerzas políticas", ha subrayado. El Lehendakari ha reiterado, no obstante, que no se reunirá con Vox mientras "no respete al pueblo vasco, el marco de autogobierno que tiene Euskadi y los derechos humanos". En su opinión, "hay que combatir todas las extremas derechas e izquierdas, y todos los populismos de un signo o de otro", porque ese es un elemento fundamental para "defender el modelo de una democracia avanzada". "Ahí creo que tenemos que ser taxativos y ejemplares. Creo que no tenemos que entrar en el juego de los marcos que nos imponen otros", ha advertido Imanol Pradales, que considera que, entrando en determinados debates que plantean, se les hace "el caldo gordo". PROCESO INTERNO DEL PNV En relación con el proceso de renovación del PNV, que se abordará a partir el próximo día 29 en el Alderdi Eguna y que concluirá con la IX Asamblea General en 2025 y la elección del nuevo EBB, ha eludido pronunciarse sobre la continuidad o no de Andoni Ortuzar, y ha asegurado que los jeltzales respetan "la soberanía que hay en las asambleas municipales". Según ha recordado, los afiliados del PNV tienen la oportunidad de proponer candidaturas a todos los niveles, y se trata de un modelo "muy asentado" desde hace muchos años. En este sentido, ha explicado que hay que "respetar" lo que decida la militancia en la formación jeltzale. Preguntado por si cree que son necesarios cambios en este momento, ha respondido que ya se están haciendo y ha resaltado que él mismo es un ejemplo de ello. También ha recordado los cambios que se han producido en las instituciones como las Diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, con nuevas diputadas generales. "Hubo ya cambios de cara a las elecciones municipales, forales y también a las elecciones autonómicas en Euskadi, y el PNV ha sabido siempre adaptarse y leer los tiempos", ha remarcado.

