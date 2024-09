El PP aprueba en el Senado una iniciativa que busca paralizar el cupo catalán y crear un fondo transitorio para las CCAA

El PP ha hecho uso de su mayoría en el Senado para continuar su ofensiva contra el concierto económico en Cataluña y ha aprobado una iniciativa con la que busca paralizar este acuerdo fiscal entre PSC y ERC, además de intentar forzar al Gobierno a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica únicamente de manera multilateral, así como crear un fondo de nivelación para las comunidades infrafinanciadas. La moción --iniciativa no legislativa-- ha salido adelante con los 144 escaños que dan la mayoría al PP y ha sumado a Vox y UPN, como suele ser habitual. Por contra, el PSOE y sus socios parlamentarios de ERC, Junts y PNV, entre otros, han adelantado su rechazo. El texto recoge un decálogo de reivindicaciones que lleva realizando el PP desde que el PSC acordó con ERC que Cataluña saliera del régimen común de financiación y comenzara a recaudar el cien por cien de los impuestos. En este punto, los 'populares' reclaman al Gobierno "volver a la senda del respeto y de la lealtad institucional entre las administraciones del Estado y, consecuentemente con ello, paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo". Al hilo, el PP recoge en este texto su reivindicación de convocar inmediatamente la Conferencia de Presidentes para abordar el asunto de la financiación, apostillando que el nuevo modelo "debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera" y no como "resultado de cesiones y en perjuicio de los demás para que el Gobierno encaje el cupo independentista". A TRAVÉS DE LA MULTILATERALIDAD También quieren que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) participe de manera activa en el análisis de la propuesta del Gobierno, así como "recuperar" la multilateralidad para la negociación del nuevo modelo de financiación. "Tanto la actualización del sistema como cualquier cuestión relacionada con el mismo deben abordarse entre todos, a través de los cauces democráticos, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el acceso a sus servicios públicos: no mediante encuentros arbitrarios, a capricho del Gobierno central y a puerta cerrada, sino en los foros legalmente constituidos. En el caso de la financiación, el CPFF", proclama el PP en su texto. Del mismo modo, los de Feijóo también proponen amplar el montante económico del sistema de financiación autonómica al entender que, bajo su punto de vista, el coste de los servicios públicos que prestan las CCAA "ha crecido de forma exponencial", particularmente la sanidad pública. LAS CCAA INFRAFINANCIADAS En su moción, el PP también intenta que el Gobierno cree un fondo de nivelación para las comunidades autónomas infrafinanciadas mientras se reforma el actual modelo: "El objetivo de este fondo no es otro que el de garantizar la igualdad en la prestación de servicios públicos". Otro de los puntos del decálogo 'popular' habla de "verdadera cogobernanza" de los fondos europeos, algo que también es una reivindicación histórica de otros grupos parlamentarios como puede ser el del PNV. AUTONOMÍA FISCAL DE LAS CCAA Ante los diferentes avisos del Gobierno de una corresponsabilidad fiscal de las comunidades, el PP también ha incluido en su moción un punto con el que quiere forzar al Ejecutivo de Sánchez a "blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades". La iniciativa continúa instando al Gobierno a que ninguna comunidad del sistema de régimen común salga del mismo ni se trocee la Agencia Tributaria. "No puede permitirse que se cedan los ingresos a una Comunidad Autónoma y esta siga beneficiándose de los recursos de todos a través de la Seguridad Social. De este modo, las que se quedasen en el régimen común financiarían las prestaciones de ese territorio", lamenta el PP.

