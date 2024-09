Montero acudirá el día 26 al Congreso para hablar de financiación autonómica y Sánchez el 9 de octubre, por inmigración

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparecerá el próximo jueves, 26 de septiembre, en el Pleno del Congreso para hablar de financiación autonómica, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará lo propio el miércoles 9 de octubre, en su caso para informar de la crisis migratoria. Así lo ha aprobado este martes la Junta de Portavoces. Se trata de dos comparecencias que se van a celebrar a instancias del PP, según ha destacado su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado en rueda de prensa. La comparecencia de Sánchez se aprobó la semana pasada, pero no se le ha puesto fecha esta este martes. "Hemos logrado, pese a la oposición del representante del Gobierno y a la oposición de los grupos que conforman el Gobierno, que María Jesús Montero por fin comparezca, pese a que no quería hacerlo, en el próximo Pleno para hablar de financiación autonómica", se ha jactado Tellado. Además, el portavoz 'popular' se ha quejado de que Sánchez no vaya a comparecer por inmigración hasta el próximo 9 de octubre. "Tenemos un presidente a la fuga", ha denunciado.

