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“Time Tight” se postula para el Villapadierna-Derby

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Madrid, 29 mar (EFE).- “Time Tight” ha vencido esta tarde en el premio Chacal, primera preparatoria para carrera clásica de cualquier hipódromo, el Derby, que en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid se disputará el 7 de junio. El representante de la cuadra Mediterráneo y del preparador argentino Óscar Anaya, contó con la monta de Jaime Gelabert para cruzar la meta con casi cinco cuerpos de ventaja.

Ya ganador en su prueba de despedida de 2025, en el mismo recinto madrileño, hoy ha dejado una mejor impresión en su estreno como potro de tres años, tras un recorrido dominador en los 2.100 metros del recorrido. En la recta de tribunas no bajó el ritmo y nunca sintió la amenaza de “Toledano”, otro de los favoritos y el segundo clasificado en meta en un campo de ocho unidades.

José María Maldonado, titular de la cuadra Mediterráneo, recibe 8.000 euros por esta victoria y se consolida en lo alto de la tabla de propietarios en 2026, lo mismo que Anaya en la estadística de entrenadores.

Otras carreras destacadas de la reunión, la cuarta de primavera, eran el Habitancum, sobre los 1.400 metros, donde “Tacarib Bay” y “The Snapper” debieron ser separados por la foto de llegada, en este orden, y el Robertiya, para las yeguas, con el descubrimiento de “Izas” como candidata a las principales citas para las hembras.

Dominó con Gelabert en la silla a “Sweet Caroline”, la mejor en 2025 y que hoy realizaba su reaparición.

El checo Václab Janácek y el portugués Ricardo Sousa fueron los respectivos jockeys de la gemela del premio Habitancum.

En las otras dos carreras del programa, los vencedores han sido “Marco Aurelio”, con Marta Mora-Figueroa, y “Botiki”, con Alejandro Gutiérrez Val.

Con estos resultados, la máxima categoría de la Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 5 – 2 – 7 – 1 – 2 – 4. En la Lototurf, el número ganador es el 1. No se registraron retiradas en las cinco carreras.

La próxima festiva semana, La Zarzuela acogerá dos reuniones, el jueves 2 y el domingo 5 de abril, ambas con los juegos hípicos de Loterías y Apuestas del Estado. EFE

fg

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