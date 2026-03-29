El pueblo más bonito de Inglaterra: una pequeña villa de cuento donde se han grabado películas de Hollywood

Castle Combe, Inglaterra. (Shutterstock España)

En el corazón de Inglaterra, los pequeños pueblos han sido guardianes de la historia, la arquitectura tradicional y un modo de vida sereno que enamora a quienes buscan autenticidad. Calles empedradas, casas de piedra y paisajes ondulados conforman la postal de la campiña británica, donde el paso del tiempo parece ralentizarse y el bullicio urbano queda muy lejos. Entre todos estos rincones, hay uno que destaca por encima del resto y que ha logrado conservar intacta su fisonomía desde hace más de tres siglos.

Hablamos de Castle Combe, un enclave situado en los verdes Cotswolds, declarado Área de Belleza Natural Destacada. Considerado por muchos como el pueblo más bonito de Inglaterra, este lugar invita a viajar al pasado y ofrece al visitante una experiencia casi mágica: sus casas, calles y monumentos permanecen inalterados desde el siglo XVII, regalando un ambiente de cuento y una armonía arquitectónica imposible de encontrar en otro rincón del país.

Un paisaje detenido en el tiempo

Nada más cruzar el antiguo puente de piedra que da acceso a Castle Combe, el visitante intuye que está ante un lugar único. Este pintoresco paso, acompañado por el rumor de un pequeño arroyo, es uno de los rincones más fotografiados de Inglaterra y marca el inicio de la calle principal, donde el tiempo parece haberse detenido hace más de 300 años. Aquí, cada casa conserva la piedra color miel de los Cotswolds, ventanas enmarcadas por flores y tejados que han resistido generaciones.

Castle Combe, Inglaterra. (Shutterstock España)

El pueblo se organiza prácticamente en torno a una sola calle y una plaza central, Market Place, donde se alza la histórica Market Cross del siglo XIV. Esta glorieta, que antaño servía de punto de reunión y lugar para atar caballos, es hoy uno de los iconos de Castle Combe y uno de los mejores ejemplos de cómo el pasado sigue presente en la vida cotidiana del lugar.

Igualmente, a un lado de la plaza, la iglesia de San Andrés emerge como testigo silencioso del devenir de los siglos. Fundada en el siglo XIII, su fachada alberga el célebre reloj Faceless, considerado uno de los relojes funcionales más antiguos de Inglaterra. El pequeño cementerio que la rodea, salpicado de antiguas tumbas de piedra, refuerza esa atmósfera de otra época que impregna todo el pueblo.

Cada rincón de Castle Combe invita a detenerse: desde las vistas del puente sobre el arroyo hasta los detalles de las casas tradicionales, donde las flores asoman entre las piedras y los jardines parecen cuidados con mimo desde hace siglos. La ausencia total de edificios modernos garantiza una estética homogénea, un equilibrio que ha hecho de este pueblo un escenario habitual para fotógrafos y cineastas.

Una escapada de película y hospitalidad genuina

El encanto inalterable de Castle Combe no ha pasado desapercibido para la industria cinematográfica. Su debut en la gran pantalla data de 1967, cuando sirvió de escenario para el musical Doctor Dolittle. Desde entonces, ha aparecido en películas como Stardust o War Horse de Steven Spielberg, consolidándose como uno de los lugares más reconocibles de Inglaterra, incluso para quienes aún no lo han visitado.

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Pese a su reducido tamaño, el pueblo cuenta con todo lo necesario para una escapada tranquila y auténtica. Sus pubs y pequeños restaurantes ofrecen refugio y buena gastronomía, mientras que el Manor House, un hotel de cinco estrellas en un edificio de más de 600 años, brinda una experiencia exclusiva con sus 48 habitaciones y espectaculares jardines. Destaca especialmente la Secuoya Gigante de sus terrenos, que junto a las más de 140 hectáreas de parque confiere al conjunto un aire señorial y romántico.