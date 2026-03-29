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El tiempo en Semana Santa: la Aemet adelanta el pronóstico del Jueves Santo, con lluvias en el norte y un ascenso térmico en el sur

Los meteorólogos esperan buen tiempo en casi todo el país y temperaturas que superarán los 20 grados de forma generalizada

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Costaleros llevan el paso de Ecce Homo durante la procesión de ‘La misericordia’, en el Jueves Santo de Viveiro, a 6 de abril de 2023, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)
Costaleros llevan el paso de Ecce Homo durante la procesión de ‘La misericordia’, en el Jueves Santo de Viveiro, a 6 de abril de 2023, en Viveiro, Lugo. (Carlos Castro / Europa Press)

La Semana Santa es una de las épocas más esperadas del año. Ya sea por los días de vacaciones o por las ganas de ver las procesiones recorriendo las calles de miles de pueblos y ciudades, los españoles miran al cielo con la esperanza de que dé tregua. El Domingo de Ramos no lo ha hecho, al menos en el este del país, donde las fuertes rachas de viento han hecho que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) active el nivel rojo por “riesgo extraordinario” con rachas de viento que han superado los 160 kilómetros por hora en Cataluña. Pero aún quedan varias jornadas por delante y la Aemet ha elaborado una previsión especial que anticipa una sucesión de fenómenos meteorológicos de carácter cambiante.

Entre el lunes y el Jueves Santo, el organismo público espera un tiempo estable en la península y Baleares, con “precipitaciones restringidas al tercio norte”, que caerán en forma de nieve en las zonas montañosas. No obstante, un sistema de bajas presiones —“con una elevada incertidumbre en su posicionamiento”— podría dejar precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares, especialmente en Baleares.

En cuanto al mercurio, durante esta primera parte de la semana, las temperaturas aumentarán. De hecho, el lunes las máximas se acercarán a los 20 grados en casi todo el país. El martes seguirán subiendo, e incluso superarán los 25 grados en Andalucía y Extremadura. El miércoles, habrá un descenso mínimo, pero de nuevo superarán los 20 grados en la mitad sur. En el tercio norte, rondarán los 17 o 18 grados. El Jueves Santo el escenario será similar. En Málaga, por ejemplo, se esperan unas máximas de 27 grados y en Huelva, la Aemet espera 28 grados. Por su parte, durante estos primeros días en Canarias se espera un tiempo estable, con alisios con intervalos fuertes, predominio de los aumentos térmicos y posible presencia de calima.

Predicción general de las temperaturas máximas y mínimas del próximo jueves, 2 de abril de 2026. (Aemet)
Predicción general de las temperaturas máximas y mínimas del próximo jueves, 2 de abril de 2026. (Aemet)

En concreto, el jueves día se espera que continúe “un flujo del noroeste sobre la Península producido por el anticiclón situado al oeste de la Península y la baja en el Mediterráneo central, con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica oriental, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineo, quedando los cielos poco nubosos o con intervalos en la mitad sur peninsular”. El alejamiento de la borrasca mediterránea se espera que provoque una estabilización en el nordeste peninsular y Baleares, tendiendo a remitir las precipitaciones y a abrirse claros por la tarde.

Durante esta jornada, como en las anteriores, seguirá nevando en el Pirineo, con la cota por encima de los 1.200 a 1.400 metros. En Canarias, los cielos estarán despejados y empezará a remitir la calima.

La Semana Santa en España, ¿fieles a la tradición o a las vacaciones?: “Sé que se conmemora algo de la religión, pero no tengo ni idea”.

Lluvias en el tercio norte y buen tiempo en el resto del país

De cara al Viernes Santo y al fin de semana, la previsión cambia. El organismo meteorológico prevé, aunque con bastante incertidumbre por la lejanía en el tiempo, la entrada de “un frente atlántico débil que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la vertiente norte peninsular, con nieve en el Pirineo”. No obstante, el resto del país se mantendrá en buen tiempo.

En el resto de la península y Baleares, durante los últimos días de la Semana Santa, se espera poca nubosidad y ausencia de precipitaciones. Así, los meteorólogos apuntan que a partir de mitad del sábado se espera “un ascenso de las temperaturas y que el tiempo sea estable en toda la península, quedando cielos poco nubosos también en el extremo norte”.

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