España

La Región de Murcia pide ayuda a la UME por el incendio en Sierra Espuña, avivado por el fuerte viento

López Miras pone la unidad en preaviso, pero el delegado del Gobierno asegura que ya ha autorizado su despliegue y reitera la necesidad de que el presidente autonómico convoque “de inmediato” al Centro de Coordinación de Emergencias

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Efectivos de la UME en la extinción de un incendio de Tenerife. (Europa Press/Archivo)
Efectivos de la UME en la extinción de un incendio de Tenerife. (Europa Press/Archivo)

Un incendio desatado en la Sierra Espuña, en el interior de la Región de Murcia, ha llevado al Gobierno autonómico a poner en preaviso a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por “si evoluciona a peor el incendio, poder desplegarse con más rapidez", según ha señalado el presidente regional, Fernando López Miras, a través de su cuenta de X. Por su parte, Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha informado también a través de sus redes sociales de que ha autorizado el despliegue de la unidad. “Los medios están en camino”, ha afirmado.

En su mensaje, Lucas ha insistido en “la necesidad de que el presidente López Miras convoque de inmediato el Centro de Coordinación” y ha apostillado que “en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial”.

El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur) en situación operativa 2 ya está activo.

El incendio permanece activo desde mediodía

A las 11:42 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido varias llamadas alertando del comienzo de un incendio en Sierra Espuña, concretamente en las cercanías de la zona conocida como El Llano de las Cabras. “Ante el riesgo de propagación, se activó de inmediato un dispositivo de respuesta en el que se han movilizado y desplazado a la zona efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de los parques de Lorca y Alhama/Totana”, detallan en un comunicado.

Junto al cuerpo de bomberos, el despliegue ha contado en su inicio con la participación de dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín, y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de Lorca, Molina de Segura y Alhama/Totana. En estos momentos, los efectivos continúan trabajando en el lugar.

Ha sido pasdas las dos de la tarde cuando el Ejecutivo regional ha solicitado dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica y se ha dado un preaviso a la UME.

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