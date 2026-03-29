La UME se desplaza al incendio de Sierra Espuña, avivado por el fuerte viento

Murcia, 29 mar (EFE).- La Unidad Militar de Emergencias (UME) se sumará a las labores de extinción del incendio forestal declarado este domingo en el parque natural de Sierra Espuña, que se han complicado por el fuerte viento en la zona.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, en su cuenta de X, en la que ha afirmado que "los medios están en camino".

"Reitero la necesidad de que el presidente regional, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación porque en una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial", ha dicho Lucas en su red social.

Ante la rápida propagación del fuego, declarado alrededor del mediodía en El Llano de las Cabras (Totana), se ha activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales de la Región de Murcia (Plan Infomur).

En la zona se encuentran trabajando efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia de los parques de Lorca, Molina de Segura y Alhama/Totana, apoyados por dos helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y brigadas forestales procedentes de Totana, Alhama, Zarcilla, Mula y Cehegín.

Pasadas las 14:00 horas, el Ejecutivo regional ha solicitado dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica y ha contactado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra en camino a la zona del incendio.EFE

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