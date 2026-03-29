Dos años de cárcel por dos delitos de prostitución de menores en viviendas de Ceuta

Ceuta, 29 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a dos años de prisión a un hombre por sendos delitos de prostitución de menores, a los que obligaba a mantener relaciones sexuales en viviendas particulares.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, el acusado ha reconocido su implicación en un delito de atentado contra la indemnidad sexual de dos menores -un chico y una chica de 14 y 15 años, respectivamente-, a los que ofreció dinero a cambio de mantener actos sexuales.

Los hechos ocurrieron entre el 1 noviembre de 2022 y el 31 de julio de 2023 y el condenado contactaba con las víctimas a través de las redes sociales utilizando perfiles falsos.

El hombre fue arrestado por la Policía Nacional en el marco de la llamada operación Varsovia, que supuso el arresto de cinco adultos por su participación en delitos sexuales contra menores de edad.

Las agresiones sexuales, según la investigación policial, se producían a cambio de dinero, ropa, regalos e incluso entregas de sustancias estupefacientes a los menores.

No obstante, los detenidos en la red están siendo sometidos a juicios por separado, según han explicado a EFE las mismas fuentes.

La vista oral no se ha tenido que celebrar al reconocer el primer acusado haber cometido los delitos que se le imputaban y afirmar que lo hizo a pesar de que conocía que eran menores de 18 años.

Además de la pena privativa de libertad, deberá cumplir una medida de alejamiento y de comunicación respecto a cada una de las dos víctimas por un periodo de cuatro años y el pago de una multa de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil. EFE