Este es el mejor momento para salir de viaje en Semana Santa, según la DGT

Vehículos circulan por la la A5 (Eduardo Parra / Europa Press)

La Dirección General de Tráfico vuelve a activar su dispositivo especial con motivo de la Semana Santa, uno de los periodos más complejos del calendario vial español, marcado por un incremento de desplazamientos y un repunte de la siniestralidad. Las cifras no dejan margen para la interpretación: entre 2015 y 2024 se registraron 24.000 siniestros viales durante estas fechas, con un balance de 460 fallecidos y más de 33.000 heridos. En términos comparativos, los accidentes graves aumentan un 11% respecto a la media diaria del resto del año.

En este escenario, millones de conductores vuelven a enfrentarse a la misma incógnita: cuándo iniciar el viaje para evitar atascos y minimizar riesgos. Tráfico ha diseñado ya el operativo de este año, en el que se prevén más de 17 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en varias comunidades autónomas. El dispositivo arrancará oficialmente este viernes a las 15.00, coincidiendo con el inicio de la primera fase de la operación salida.

Dos fases y un calendario crítico

El operativo se articula en dos periodos claramente diferenciados. El primero se desarrollará desde las 15.00 del viernes 27 hasta las 00.00 del domingo 29 de marzo. Solo en este primer fin de semana, la DGT estima 4,3 millones de desplazamientos, lo que lo sitúa como uno de los momentos de mayor presión sobre la red viaria.

La segunda fase, más extensa y con mayor volumen de tráfico, tendrá lugar desde el miércoles 1 de abril hasta la medianoche del lunes 6. En estos días se concentrará el grueso de los viajes, con trayectos tanto de ida como de retorno que coincidirán en las principales vías de acceso a zonas turísticas y segundas residencias.

Los datos históricos reflejan una tendencia clara: el viernes y el sábado previos a la Semana Santa registran más accidentes que los días de vuelta. Sin embargo, hay una jornada especialmente preocupante. El Domingo de Ramos presenta la mayor proporción de siniestros mortales en relación con el total de accidentes con víctimas registrados ese día. La combinación de tráfico intenso, prisas y diversidad de vehículos incrementa el riesgo.

Decenas de vehículos en la carretera A6 (Ricardo Rubio / Europa Press)

Carreteras convencionales, foco de riesgo

El informe Los días más críticos. Accidentalidad vial en Semana Santa (2015-2024), elaborado por Fundación Línea Directa y FESVIAL, identifica un patrón reiterado: la mayor parte de los accidentes se produce en carreteras convencionales. Estos siniestros se concentran principalmente en tramos rectos, aunque durante estas fechas también aumenta la incidencia en curvas respecto al resto del año.

Cuando no hay colisión con otros vehículos, las salidas de vía son el accidente más habitual. En cambio, cuando sí existe interacción entre vehículos, el alcance es el tipo de siniestro predominante. Este comportamiento, según los expertos, está vinculado a la densidad del tráfico y a las distracciones en situaciones de circulación lenta o intermitente.

Ante este panorama, la DGT desplegará un amplio dispositivo que incluye agentes de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión, operarios de mantenimiento y una extensa red de radares, cámaras y medios aéreos. El objetivo es doble: mejorar la fluidez del tráfico y reducir la siniestralidad.

Medidas especiales en carretera

Como es habitual en estas fechas, Tráfico aplicará medidas extraordinarias para aliviar la congestión en los puntos más conflictivos. Entre ellas, la habilitación de carriles reversibles y adicionales mediante conos y balizamientos, destinados a favorecer la circulación hacia los destinos con mayor demanda.

Estas actuaciones, aunque eficaces para mejorar la movilidad en un sentido, pueden generar incomodidad en el contrario al reducir el espacio disponible. Para mitigar este efecto, la DGT reforzará los itinerarios alternativos con el fin de distribuir el tráfico y evitar cuellos de botella.

Asimismo, se suspenderán las obras en carretera, se limitarán eventos que ocupen la calzada y se impondrán restricciones a los vehículos pesados, especialmente a aquellos que transportan mercancías específicas, en determinados tramos y franjas horarias.

Cuándo salir: claves para evitar el colapso

Las previsiones oficiales y la experiencia acumulada permiten identificar los momentos más y menos favorables para viajar. Entre los periodos más conflictivos destacan:

Viernes 27 desde las 15.00 y durante toda la tarde

Sábado 28 por la mañana

Miércoles 1 de abril por la tarde

Domingo de Ramos, por su elevada gravedad en siniestros

Por el contrario, los horarios más recomendables son las madrugadas y primeras horas de la mañana, antes de las 9.00, así como los desplazamientos entre semana fuera de las horas punta.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

La DGT insiste en la importancia de la planificación previa del viaje. Consultar el estado del tráfico, elegir rutas alternativas y evitar los momentos de mayor congestión puede reducir significativamente tanto la duración del trayecto como el riesgo de accidente. La información actualizada está disponible en los canales oficiales, como las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, además de boletines en radio y televisión o el teléfono 011.