0-2. Mikautadze entierra la mala racha de Georgia

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- Un doblete del jugador del Villarreal Georges Mikautadze dio la victoria en kaunas, ante Lituania, a Georgia (0-2) que acabó con su mala racha de resultados, en el duelo amistoso entre dos selecciones que no estarán presentes en la próxima fase final del Mundial 2026.

El cuadro de Willy Sagnol llevaba cinco partidos sin ganar, con cuatro derrotas, ante España dos veces, frente a Turquía y con Bulgaria, todas de la fase de clasificación mundialista, y un empate contra Israel, el jueves pasado, en un partido no oficial.

En esta ocasión Georgia logró ganar a Lituania en un duelo resuelto en el tramo final, roto en el minuto 70, de penalti, transformado por el jugador del Villarreal que sentenció en el 84, tras aprovechar un balón recibido por Nika Gagnidze.

Lituania, dirigida por Edgaras Jankauskas, acabó con diez jugadores por la expulsión, por doble amarilla, de Gvidas Gineitis. EFE