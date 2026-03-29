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Los nuevos horarios de Mercadona para Semana Santa 2026

El cadena de Juan Roig ya ha confirmado los días que abrirá durante los días festivos

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Novedad en el horario de Mercadona: este es el festivo en el que están abiertas todas sus tiendas (Wikimedia Commons)
Novedad en el horario de Mercadona de Semana Santa (Wikimedia Commons)

Mercadona ha confirmado los horarios especiales de apertura y cierre de sus supermercados durante la Semana Santa de 2026, introduciendo variaciones en función de la comunidad autónoma y el municipio. El Jueves Santo, 2 de abril, todos los establecimientos de la cadena permanecerán cerrados en áreas donde la fecha es festiva, como la Comunidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Navarra y País Vasco.

Sin embargo, puntualiza que en ciertos municipios de estas mismas regiones algunos locales abrirán solo hasta mediodía, mientras que en zonas donde no es festivo, como Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, los supermercados operarán en su horario habitual.

De cara al viernes 3 de abril, Viernes Santo, las modificaciones se mantienen al tratarse de un festivo de carácter nacional. En esta jornada, los establecimientos de Mercadona permanecerán cerrados de forma general, con la excepción de algunos situados situados en áreas turísticas y costeras. Es el caso de municipios como Denia, Cullera, Benidorm, Oliva o Benicàssim, en la Comunidad Valenciana, así como Lloret de Mar, Salou o Cambrils, entre otros puntos de Cataluña.

En estas localidades, la cadena aplicará un horario especial, abriendo sus puertas de 9:00 a 15:00 horas. Por su parte, el sábado 4 de abril todos los supermercados de Mercadona en España retomarán su actividad habitual, mientras que el domingo 5 de abril, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, volverán a cerrar con motivo del festivo nacional.

Al haber cierta disparidad en la apertura, la compañía recomienda a sus clientes consultar su buscador de supermercados para comprobar el horario concreto de su tienda más cercana. Los horarios pueden variar en función de la ubicación, especialmente en zonas con mayor afluencia turística.

Consejos para organizar la compra en Semana Santa

Organizar la compra con antelación resulta fundamental para evitar contratiempos durante estos días. Por este motivo, es importante que busques los horarios de tu supermercado más cercano. A partir de ahí, elabora una lista detallada de productos que necesitas para ahorrar tiempo y asegurarte de que no falten productos esenciales.

Un empleado de Mercadona falsea el recuento de productos para cobrar un extra, lo descubren y la Justicia confirma el despido disciplinario.

También es recomendable comprar productos que tengan una fecha de caducidad más larga, como conservas, bebidas o artículos básicos de despensa, para no tener que ir al supermercado en varios días. En el caso de los alimentos frescos, conviene adquirirlos en fechas más próximas a su consumo para garantizar su mejor calidad.

Asimismo, tratar de evitar las horas de mayor afluencia puede facilitar una compra más rápida y cómoda. Optar por franjas menos concurridas, como primeras horas del día, ayuda a reducir esperas y aglomeraciones.

Claves para optimizar el gasto en Semana Santa

Los días festivos también son una buena oportunidad para controlar mejor el presupuesto destinado a la compra. Comparar precios, aprovechar promociones puntuales o elegir marcas alternativas puede ayudar a reducir el gasto sin renunciar a la calidad.

Además, es aconsejable evitar las compras impulsivas, que suelen aumentar en periodos con mayor actividad en los supermercados. De esta forma, no solo se optimiza el dinero invertido, sino que también se fomenta un consumo más responsable y eficiente durante toda la Semana Santa.

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