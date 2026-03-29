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Pedro Sánchez envía una carta a su militancia reafirmándose en su ‘no a la guerra’: “Los socialistas estamos aquí para defender la paz”

“Ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya”, señala el presidente del Gobierno en referencia a la guerra que está teniendo lugar en Oriente Medio

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto público en el Palacio de la Audiencia (Concha Ortega Oroz - Europa Press)
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto público en el Palacio de la Audiencia (Concha Ortega Oroz - Europa Press)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado este domingo una carta a la militancia de su partido en la que vuelve a reafirmar su posición ante la escalada bélica en Oriente Medio, reivindicando el histórico lema socialista: “No a la guerra”. En el texto, Sánchez apela tanto a la memoria colectiva del socialismo español como al compromiso político actual frente a los conflictos internacionales.

“Desde el primer momento España tuvo clara su posición. Cuatro palabras que no son sólo una postura política, sino una forma de entender y de estar en el mundo: NO A LA GUERRA”, escribe el líder socialista, en el escrito.

El jefe del Ejecutivo sitúa el origen de la actual crisis en los bombardeos del pasado 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán, seguidos de la respuesta del régimen iraní, que, según describe, ha desencadenado “una espiral de inestabilidad que no ha hecho sino crecer y amenazar a toda la región, y al planeta en su conjunto”. En este contexto, advierte de las consecuencias humanitarias y económicas de un conflicto que, asegura, deja ya “más de 2.000 vidas perdidas, cuatro millones de personas obligadas a abandonar sus hogares” y graves impactos en la economía global.

“Esta guerra ilegal tiene que acabar ya”

Sánchez vincula esta postura con la experiencia histórica del PSOE y de la sociedad española, evocando las movilizaciones contra la guerra de Irak. “Aprendí lo que ocurre cuando un Gobierno decide ignorarlas. Cuando da la espalda a su gente y se pliega ante los intereses de una potencia extranjera”, señala, para añadir que aquella etapa dejó una enseñanza duradera: “la certeza de que paz no es una consigna, sino una convicción”.

En su carta, el líder socialista reivindica la coherencia de su Gobierno en política internacional, recordando el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y la denuncia de la situación en Gaza. “Ahora gritamos, alto y claro, que esta guerra ilegal tiene que acabar ya”, subraya.

El texto también contiene críticas veladas a otras formaciones políticas, a las que acusa de ambigüedad ante los conflictos. “Hay quienes hablan de paz, pero nunca molestan a quienes hacen la guerra”, afirma, contraponiendo esa actitud con la del PSOE: “Nosotros sabemos de qué lado estamos”.

El socialismo “es, ante todo, humanidad”

Sánchez insiste en que el socialismo “es, ante todo, humanidad” y “también es justicia”, poniendo el foco en el impacto de los conflictos sobre las clases más vulnerables. En este sentido, defiende las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la guerra, destacando un paquete de 5.000 millones de euros aprobado por el Congreso para proteger a hogares y empresas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fija la postura de España ante la escalada de tensión en Oriente Medio con un claro mensaje: 'No a la guerra'. En su comparecencia, expresó la solidaridad del pueblo español con los países atacados por Irán y advirtió sobre la incertidumbre y las graves consecuencias que podría tener un conflicto prolongado.

En el tramo final de la carta, el secretario general del PSOE refuerza el vínculo con la militancia y reivindica el papel del partido en momentos de crisis: “Estamos aquí para esto. Para defender la paz. Para proteger a la gente. Para estar del lado correcto cuando más importa”.

El mensaje concluye con un agradecimiento directo a las bases socialistas, a quienes reconoce como “el alma de este partido”, en un llamamiento a la unidad y al compromiso político en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

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