Los 6 trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa, según expertos

Persona repostando. (Freepik)

El precio de la gasolina y el diésel ha subido considerablemente durante las últimas semanas por las repercusiones del conflicto de Irán. A pesar de la intervención del Gobierno de España en el coste del combustible, sigue siendo muy elevado para muchas familias.

Si durante esta Semana Santa tienes pensado viajar, hay una serie de recomendaciones que da el RACE (Real Automóvil Club de España) para no gastar tanto dinero mientras realizamos desplazamientos estos días.

Organiza tu ruta con antelación

Planificar tu viaje con tiempo te ayuda a llegar antes, más seguro y con menor gasto de combustible. Un ejemplo claro es confundirte de salida y tardar 10 minutos más. Parece un error sin importancia, pero puede incrementar el consumo de gasolina o diésel hasta un 14% en recorridos de una hora.

Hacer descansos breves en áreas de servicio permite al conductor relajarse y al vehículo enfriarse ligeramente, evitando un gasto excesivo de combustible. También es conveniente salir a horas con menor afluencia para evitar atascos. Por todos estos motivos, es muy importante organizar la ruta y las paradas antes de empezar el viaje.

Viaja ligero

Evita llevar peso innecesario en el coche. Hay que tener en cuenta que 100 kilos adicionales elevan el consumo hasta un 6% en un vehículo de tamaño medio. Revisa tu maletero y lleva únicamente lo imprescindible, tanto para optimizar la eficiencia como para mejorar la seguridad al conducir. Un habitáculo libre de carga mal distribuida reduce riesgos y también gastos.

Revisa la presión de los neumáticos

Los neumáticos inflados correctamente no solo garantizan seguridad, sino también eficiencia. Una presión por debajo de la recomendada (entre 2 y 2,5 bares) puede aumentar el consumo hasta un 2% en ciudad y un 4% en carretera. Además, hay que tener en cuenta factores como el frío, que puede requerir un ligero aumento de presión.

Apaga el motor en paradas prolongadas

Si vas a detenerte más de un minuto, conviene apagar el motor. Aunque el sistema del coche indique un gasto de 0 litros, un motor en marcha consume combustible innecesariamente. Esta sencilla acción permite ahorrar litros, especialmente en atascos o esperas largas.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Conduce a una velocidad constante

Conducir de manera constante y evitando acelerones y frenadas bruscas es fundamental para reducir el consumo de combustible. Mantener la velocidad uniforme no solo mejora la eficiencia del coche, sino que también hace el viaje más cómodo y seguro.

En las bajadas, es recomendable aprovechar el freno motor: al levantar el pie del acelerador, el coche se desacelera de manera natural sin necesidad de pisar el freno de manera continua, lo que ahorra gasolina y reduce el desgaste de los frenos.

Gestiona bien el aire acondicionado y las ventanillas

El uso del aire acondicionado incrementa el esfuerzo del motor y, por tanto, el consumo de carburante. En ciudad, lo más eficiente es abrir las ventanas cuando sea seguro. En carretera o autopista, en cambio, conviene mantenerlas cerradas y usar el aire acondicionado: así se minimiza la resistencia del aire y se reduce el gasto.