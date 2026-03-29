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Nestlé, tras el robo de 413.793 barras de Kit Kat: “Apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes”

“El robo de cargamentos es un problema en aumento para empresas de todos los tamaños”, ha añadido la compañía en un comunicado

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Kit Kat. (Hannah McKay/Reuters)
Kit Kat. (Hannah McKay/Reuters)

Un camión que transportaba 12 toneladas de chocolatinas Kit Kat, propiedad de la multinacional suiza Nestlé, ha ‘desaparecido’ durante un trayecto por Europa, según ha informado la compañía. Son 413.793 barras de su marca de chocolate, sustraídas después de salir de su planta de producción en Italia con destino a Polonia.

En un comunicado, la compañía, con sede en Vevey, Suiza, ha declarado que “el vehículo y su carga aún no han sido encontrados por ningún lado”. Las barras de chocolate debían distribuirse en toda Europa y la empresa ha señalado que las barras de chocolate desaparecidas podrían ingresar a canales de venta no oficiales en los mercados europeos, pero que, si esto ocurre, todos los productos pueden ser rastreados mediante el código de lote único asignado a cada barra.

Un portavoz de KitKat ha destacado que, como resultado, los consumidores, minoristas y mayoristas podrán identificar si un producto forma parte del cargamento robado escaneando los números de lote en el envase. Si se encuentra una coincidencia, el escáner recibirá instrucciones claras sobre cómo alertar a la empresa, que luego compartirá la evidencia de manera apropiada.

Métodos de robo cada vez más sofisticados

La compañía se ha tomado el suceso con humor, dentro de la gravedad del robo. “Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, el hecho es que el robo de cargamentos es un problema en aumento para empresas de todos los tamaños”, ha indicado en un comunicado. “Con la implementación regular de esquemas cada vez más sofisticados, hemos decidido hacer pública nuestra experiencia con la esperanza de crear conciencia sobre una tendencia delictiva cada vez más común”, añadió.

Nestlé se disponía a lanzar una nueva gama de chocolates especiales para la temporada de Semana Santa. La sustracción ha tenido como objetivo las barras KitKat Formula One, una edición vinculada al acuerdo alcanzado el año anterior por la marca para convertirse en la barrita oficial de la Fórmula 1, caracterizadas por su formato inspirado en coches de carreras y su combinación clásica de oblea y chocolate.

Los detenidos sustrajeron más de 140.000 euros en dos asaltos cometidos en cajeros de la provincia de Granada. Han sido detenidas seis personas. A dos de los detenidos se les vincula con otros siete robos con fuerza en cajeros automáticos cometidos en las localidades de Burgos, Guadalajara, Valladolid, Albacete, Toledo y Cuenca. Se ha incautado un arma de fuego, 1.700 euros, 1,9 kilos de bellotas de hachís y dos pinzas de excarcelación profesionales.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz de Nestlé recogidas por el diario británico The Guardian, la colaboración sigue abierta entre la compañía, las fuerzas de seguridad y los socios logísticos, aunque hasta la fecha dicha cooperación no ha permitido avances significativos: el vehículo implicado en el robo y las barras de chocolate robadas continúan en paradero desconocido, sin que se hayan revelado avances en el caso.

El contexto del incidente coincide ahora con la reciente difusión de un informe elaborado de manera conjunta por la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos en Tránsito (TAPA EMEA). Ambos organismos advierten de un crecimiento en el número de robos de mercancía y del perfeccionamiento de los métodos empleados. En ese sentido, la compañía suiza ha expresado su inquietud ante la escalada cada vez mayor de estos delitos, que afectan tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas de transporte, tendencia que considera al alza y con un impacto transversal en el sector.

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