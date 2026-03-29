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Serigne Mbaye llevará a los tribunales la “redada racista” en la que fue detenido y denuncia “violencia policial”: “Las mentiras las tienen que investigar”

La Policía sostiene que el exdiputado de Podemos fue detenido tras enfrentarse a los agentes, mientras él insiste en que se trató de una actuación basada en criterios raciales

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El exdiputado de Podemos, Serigne Mbaye (Europa Press)
El exdiputado de Podemos, Serigne Mbaye (Europa Press)

El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, ha anunciado este domingo su intención de interponer una denuncia por los hechos ocurridos durante su detención el pasado jueves en la capital, que califica de “racismo” y “violencia policial”. Mbaye, actualmente secretario de Antirracismo en la dirección estatal del partido, ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una concentración celebrada en el barrio madrileño de Lavapiés, convocada por colectivos antirracistas y asociaciones de migrantes.

Durante su intervención ante los medios, el exparlamentario ha sido tajante al asegurar que llevará el caso ante la justicia. “Va a haber denuncia segurísima. De eso no hay duda. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado”, ha afirmado, en referencia a su arresto, que se produjo junto a otras seis personas y tras el cual quedó en libertad horas después.

Mbaye sostiene que fue víctima de una “redada racista”, una afirmación que ha reiterado públicamente en varias ocasiones desde que se produjeron los hechos. Según su relato, la actuación policial respondió a criterios discriminatorios por motivos raciales, una interpretación que ha sido respaldada por los colectivos convocantes de la protesta de este domingo.

Versiones enfrentadas sobre la detención

La versión ofrecida por la Policía Nacional difiere sustancialmente de la del exdiputado. Fuentes policiales niegan que se tratara de una redada racista y sostienen que la detención de Mbaye se produjo después de que este se enfrentara a los agentes con el objetivo de impedir el arresto de un sospechoso.

Según esta versión, dos policías de paisano detectaron a dos jóvenes que trataban de robar un vehículo, lo que motivó la intervención policial. En ese contexto, Mbaye habría intentado obstaculizar la actuación de los agentes, lo que derivó en su detención.

Serigne Mbaye
Momentos de la detención de Serigne Mbaye (Montaje Infobae)

Estas versiones contrapuestas sitúan el foco en la necesidad de esclarecer lo ocurrido, una demanda que también ha sido planteada por las organizaciones convocantes de la concentración. En este sentido, Mbaye ha insistido en que “las mentiras las tienen que investigar” y ha denunciado que en este tipo de situaciones “siempre la misma excusa” recae sobre las personas afectadas.

Protesta en Lavapiés

La concentración celebrada este domingo en Lavapiés ha reunido a alrededor de 200 personas, según los organizadores, mientras que la Delegación del Gobierno cifra la asistencia en un centenar. El acto ha contado con la presencia de dirigentes políticos, entre ellos la líder de Podemos, Ione Belarra, así como representantes de distintos colectivos sociales.

La protesta ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Frente al racismo institucional resistencias antirracistas’ y ha incluido consignas dirigidas contra el Ministerio del Interior, como “Marlaska, dimisión”, además de otras como “No es un caso aislado, es racismo de Estado”, “Basta ya de racismo policial” o “Ningún ser humano es ilegal”.

Al término de la concentración, Mbaye ha tomado la palabra y ha hecho un llamamiento a frenar lo que considera una “persecución” sistemática contra “miles de personas” por motivos raciales. “Vamos a seguir con pasos firmes, no vamos a rendirnos nunca ante el racismo y las violencias policiales, no nos da miedo”, ha proclamado ante los asistentes.

Los colectivos organizadores, entre los que se encuentran asociaciones como SOS Racismo y el sindicato de manteros de Madrid, han leído un manifiesto en tres idiomas —español, francés y wólof— en el que han denunciado que la detención de Mbaye no constituye un hecho aislado ni un error puntual.

En el texto, los convocantes han calificado lo ocurrido como “una manifestación brutal de racismo institucional” y han reclamado la depuración de responsabilidades políticas, así como la apertura de una investigación judicial independiente que permita esclarecer los hechos del pasado jueves.

Decenas de personas se han concentrado este domingo en la Plaza de Lavapiés de Madrid en contra de las redadas racistas y el acoso policial. (Europa Press)

Asimismo, han realizado un llamamiento a la “resistencia colectiva y popular antirracista”, subrayando la necesidad de mantener la movilización social frente a lo que consideran prácticas discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad.

Durante la lectura del manifiesto, los organizadores han insistido en que no cesarán en sus reivindicaciones hasta que se garantice que ninguna persona sea objeto de violencia por motivos raciales, en una denuncia que sitúa el caso de Mbaye dentro de un contexto más amplio de críticas al funcionamiento de las instituciones en materia de igualdad y derechos civiles.

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