Estas son las capitales de provincia con los alquileres más bajos en España: Zamora lidera con 7,8 euros el metro cuadrado, seguida de Lugo y Cuenca

Un cartel de 'Se Alquila' destaca en un barrio residencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mercado del alquiler cada vez más tensionado, encontrar precios relativamente bajos se ha convertido en una excepción: solo doce capitales de provincia mantienen rentas medias por debajo de los 9 euros por metro cuadrado. La más barata es Zamora, con 7,8 euros/m2 al mes, según los últimos datos publicados por Idealista correspondientes a febrero de 2026.

La cifra contrasta con el precio medio nacional, que se sitúa en 15 euros por metro cuadrado mensuales, el mismo nivel con el que arrancó 2026 y que vuelve a marcar máximos en la serie histórica del portal inmobiliario, iniciada en enero de 2006. En términos interanuales, el alquiler en España se ha encarecido un 7,8%.

Aunque el mercado sigue condicionado por la falta de oferta, la demanda creciente y la especulación inmobiliaria que empuja los precios, el comportamiento no es uniforme en todo el país. Hay ciudades donde el coste de alquilar una vivienda sigue muy por debajo de la media nacional, incluso cerca de la mitad.

Zamora, Lugo y Cuenca encabezan la lista de las más asequibles

Tras Zamora, la segunda capital de provincia más barata para alquilar es Lugo, donde el precio medio se sitúa en 8 euros por metro cuadrado. Le sigue Cuenca, con 8,1 euros/m2 al mes.

En el caso de Zamora, pese a seguir liderando la lista de ciudades más asequibles, el precio ha subido un 9,3% en comparación con febrero del año pasado. Lugo registra un aumento más moderado, del 2,7%, mientras que Cuenca encarece sus alquileres un 4,5% interanual.

Dentro de Lugo, Idealista destaca que todavía hay barrios con rentas más contenidas, como La Milagrosa-Piringalla, con 7,4 euros/m2, o Catasol-Sanxillao, con 7,7 euros/m2. En ambos casos incluso se han producido descensos anuales, del 3,4% y del 1,9%, respectivamente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Cáceres, Badajoz y Ourense comparten el mismo nivel de precios

El siguiente grupo lo forman Cáceres, Badajoz y Ourense, las tres con un precio medio de 8,2 euros/m2 al mes.

En Cáceres, el portal inmobiliario señala que se trata de un máximo histórico dentro de su serie, tras una subida anual del 8,2%. Una de las zonas más asequibles sigue siendo Oeste-Nuevo Oeste, donde el precio es de 7,5 euros/m2.

Badajoz también registra un aumento destacado, del 9,1%, aunque con diferencias internas según el barrio: mientras María Auxiliadora-Barriada Llera ronda los 8 euros/m2, en Avenida de Elvas el precio asciende a 9,4 euros/m2.

Ourense, por su parte, presenta un incremento anual del 6,9%. En esta ciudad gallega, el barrio de Couto se mantiene entre los más asequibles, con 7,3 euros/m2, frente al centro o el casco viejo, donde el precio ya alcanza o supera los 9 euros.

Ciudad Real lidera las subidas entre las ciudades más baratas

Por debajo de 8,5 euros/m2 aparecen Ciudad Real y Jaén, ambas con 8,4 euros/m2, junto a Palencia, con 8,3 euros/m2.

Ciudad Real es la capital donde más se ha encarecido el alquiler dentro de este grupo: un 16,6% interanual, la subida más intensa de las doce ciudades más baratas. Jaén también supera el doble dígito, con un aumento del 10%.

Palencia muestra una evolución más moderada, con un 2,6% anual, aunque también se mantiene dentro de las capitales con precios más bajos del país.

Ávila, Teruel y Albacete completan la lista por debajo de 9 euros

La lista la completan Ávila, con 8,5 euros/m2; Teruel, con 8,7 euros/m2; y Albacete, con 8,8 euros/m2.

En Albacete, el precio sube un 9,7% respecto al año anterior, mientras que en Teruel el incremento es del 8,7%. Ambas ciudades registran además su precio más alto de la serie histórica de Idealista.

Ávila presenta una evolución más contenida, con un aumento del 3,9%, pero sigue dentro del grupo de capitales donde alquilar resulta comparativamente más accesible.

Pese a mantenerse entre las capitales más asequibles del país, las doce ciudades han registrado subidas interanuales en febrero, lo que refleja que la presión al alza sobre los precios también alcanza a los mercados tradicionalmente más baratos.