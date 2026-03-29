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Van der Poel: "Me faltó frescura, pero tenía la esperanza de que llegara Philipsen"

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin) admitió que le faltó "frescura" para poder rematar la escapada en los últimos kilómetros que compartió con el belga Van Aert, ambos atrapados en la recta de meta de la clásica En los campos de Flandes, donde se impuso al esprint Jasper Philipsen, aliviando la frustración de su jefe de filas.

"Sentí que no estaba en mi mejor momento. Estuve bien, pero me faltó frescura. Nos comunicamos bien durante la carrera, y Jasper Philipsen me dijo que se encontraba en buena forma. Acompañé a Wout van Aert, pero siempre con la esperanza de que Jasper pudiera alcanzarnos y disputar el esprint", explicó Van der Poel.

Según el reciente ganador del reciente E3 Harelbeke, corrió "de forma bastante defensiva" y siempre siguió " la corriente", y subrayó que "es fantástico que Philipsen lo haya conseguido". "Todavía no habíamos ganado esta carrera con nuestro equipo. Estoy muy contento por ello".

Van der Poel comentó el momento en que se marchó en cabeza junto a Van Aert en la subida al Kemmelberg.

"El viento era muy favorable allí. Con esa aceleración, pudimos seguir presionando al pelotón. Esa era la mejor opción para Philipsen".

El neerlandés comentó que puede afrontar el Tour de Flandes del próximo domingo con confianza. "Estoy bastante satisfecho, también con cómo hemos corrido como equipo", concluyó. EFE

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