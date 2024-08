El PSOE no cree que el PP apoye medidas contra el odio en redes sociales porque gobierna con Vox, que lo "difunde"

El PSOE ha puesto en cuestión que el PP vaya a apoyar medidas que afectan a las redes sociales mientras gobierna en ayuntamientos con Vox, que son los que "difunden el odio", y no desautoriza públicamente al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por las declaraciones que realizó sobre la inmigración irregular. El PP defendió este miércoles apoyar medidas que sirvan para "paliar, minimizar e incluso suprimir" perfiles anónimos que difundan mensajes de odio, después de que el fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, se mostrara partidario de prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio "en los casos más graves". Desde el PP de Madrid consideraron, en cambio, que esta propuesta se asemeja a la Venezuela de Nicolás Maduro. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, recordó que su partido ya presentó iniciativas parlamentarias en este sentido, si bien aclaró que se trata de un debate donde no permitirán que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea el que diga "qué se puede decir y qué no" en redes sociales. En este línea, el PSOE ha reprochado a los 'populares' que hablen de "de restringir el anonimato en las redes sociales para luchar contra los discursos de odio", pero "son incapaces de condenar los discursos de odio que en las redes, radios y televisiones hacen dirigentes de su partido" como Albiol. DOS ALMAS EN PELEA A su vez, los socialistas han señalado que las "dos almas" del PP vuelven a la pelea". "Mientras Antonio Silván apoyaba medidas en el Senado, Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, se posicionaba contra esas medidas", ha recordado en un comunicado. Desde Ferraz también han lamentado que, mientras el PSOE "lleva condenando los discursos de odio mucho tiempo", que también ha afectado a su partido con los "ataques a sus cargos y a más de 130 sedes", el PP nunca lo ha condenado. "Pero Feijóo tiene un problema: el PP tiene como socio a la ultraderecha de Vox en unos 140 ayuntamientos de España", ha afeado. Para los socialistas, es el PP el que "ha abierto la puerta a los ultras" con sus pactos con VOX, por lo que "no tiene ninguna capacidad para hablar ahora de la expansión de los discursos de odio". "Los que difunden el odio, son sus socios de gobierno en decenas de ayuntamientos; son los presidentes de parlamentos autonómicos que ellos votaron; son los que les acompañan en manifestaciones contra el Gobierno; son los de aquella famosa foto de Colón", ha señalado. Por ello, el PSOE ha reiterado al líder del PP que "rompa con la ultraderecha en todos los ayuntamientos donde mantienen pactos de gobierno o de legislatura" o condena las palabras de Albiol si quiere ser creíble. Por último, en Ferraz han echado en cara al PP que se haya puesto "de perfil" cuando, junto a otros grupos parlamentarios en el Congreso, han pedido retirar la credencial "a estos propagadores de odio". "El PP y Feijóo nunca han considerado apoyar esa propuesta. Al contrario, los han defendido", ha zanjado.

