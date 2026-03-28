Espana agencias

Vingegaard: "El domingo voy a estar muy atento para intentar mantener el maillot de líder"

Guardar

Berga (Barcelona), 28 mar (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike), líder destacado de la Volta Ciclista a Catalunya tras adjudicarse la sexta etapa con final en el puerto de Queralt, ha asegurado que en Barcelona, donde este domingo se disputa la última etapa, "va a estar muy atento" para mantener la primera posición en la general.

Pese a gozar de una ventaja de 1:22 sobre el segundo clasificado, Lenny Martínez (Bahrain Victorious), el bicampeón del Tour de Francia no se fía del circuito por las calles de la capital catalana con las siete ascensiones al castillo de Montjuïc, de segunda categoría.

"Quizás no es la etapa que mejor me encaja a mis características con el circuito. Yo voy a estar muy atento para intentar mantener el maillot de líder. Ese es mi gran objetivo, aunque veremos si se puede ganar la etapa", ha explicado el líder del Visma.

Sobre la victoria de etapa, la segunda que conquista en la presente edición de la Volta tras la conseguida el viernes en el Coll de Pal, Vingegaard ha explicado que ha tenido paciencia para lanzar el ataque definitivo a 2,2 kilómetros del final.

"Yo aún tenía piernas para otro ataque, solo he esperado mi momento para dejarlos atrás. Quiero agradecer el trabajo a mis compañeros", ha añadido el danés, quien ha destacado el descenso de Remco Evenepoel en la penúltima cima antes de escalar Queralt. EFE

Últimas Noticias

Una manifestación exige que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Una manifestación exige que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

Morant, tras el regreso de Oltra: "Es una buena noticia para todos, lo volveremos a hacer y a arreglar"

Morant, tras el regreso de Oltra: "Es una buena noticia para todos, lo volveremos a hacer y a arreglar"

Vinícius no entrena con Brasil por unas molestias, aunque las pruebas descartan lesión

Infobae

0-1. El Burgos se lleva el derbi con un gol de penalti en el 89

Infobae

Lipowitz: "Estoy triste por no haber seguido a Vingegaard; Remco tenía piernas para ganar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La policía francesa frustra un “ataque terrorista” con una bomba casera frente a una sucursal de Bank of America en París

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís y anuncia su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

ECONOMÍA

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

La crisis del combustible realza el papel clave del Puerto de Algeciras: el mayor suministrador de GNL de la península y el tercero de Europa

Amancio Ortega cumple 90 años: los negocios e inversiones del hombre más rico de España

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”