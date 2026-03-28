Bulega amplía a ocho su racha de victorias seguidas en el Mundial de Superbikes

Redacción Deportes, 28 mar (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) amplió a ocho su racha de victorias seguidas en el Campeonato del Mundo de Superbikes 2026 al imponerse este sábado en la primera carrera de la segunda cita del certamen, en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimao (Portugal).

Ya dominador absoluto en febrero en Phillip Island (Australia), Bulega ganó de nuevo, esta vez en Portimao y por delante de su compañero de equipo, el español Iker Lecuona, y del portugués Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), que firmó su primer podio en el Mundial de Superbikes.

En la salida, Bulega mantuvo la primera posición desde la 'pole', mientras que Yari Montella (Barni Spark Racing Team) superó a Lecuona, aunque se fue al suelo al final de la quinta vuelta para dejar segundo al español.

Bulega logró sin problemas su octava victoria consecutiva y se une así al británico Jonathan Rea y al español Álvaro Bautista como únicos pilotos en ganar las cuatro primeras carreras de una temporada de WorldSBK. Además, el italiano iguala a otro español, Carlos Checa, con su vigésima cuarta victoria y consigue el podio número 1.200 de Ducati.

La racha triunfal de Bulega empezó en la segunda carrera del año pasado en Estoril (Portugal), siguió con su barrida total de tres en Jerez de la Frontera en 2025 y este año en Australia y continúo este sábado en Portimao.

Para Lecuona, el de este sábado es su tercer podio y llega 531 días después del último, que fue en Estoril en 2024. Oliveira se convierte en el 138º piloto en subir al podio en el Mundial de SBK y es solo el segundo piloto portugués en hacerlo después de Alex Vieira, informa la web del certamen.

Este domingo se disputa la carrera de superpole y la segunda carrera en Portimao. EFE