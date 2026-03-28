Destapada una red de tráfico irregular de migrantes en la costa de Granada

Motril (Granada), 28 mar (EFE).- La Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí, en coordinación con la Fiscalía de la localidad de Alhucemas, han identificado a los cinco integrantes de una red de introducción irregular de migrantes por vía marítima en la costa de Granada, y uno de ellos ha sido detenido por la Gendarmería Real mientras continúan las gestiones para localizar y detener al resto.

La investigación, según un comunicado de la Guardia Civil, arrancó con el desembarco de 17 personas de origen marroquí -14 adultos y tres menores- la madrugada del 15 de marzo en la playa de Cambriles, en Castell de Ferro, que acababan de llegar a nado a la costa granadina tras haber saltado de una embarcación que, al parecer, los había dejado a varias decenas de metros mar adentro.

Horas más tarde localizaron en el mar los cadáveres de tres migrantes que no lograron llegar a tierra y en días posteriores se rescataron los cuerpos de otras tres personas, por lo que el balance total asciende a seis personas fallecidas.

Tras este incidente, la Guardia Civil inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar la autoría de los hechos, que ha permitido averiguar que los migrantes habrían embarcado en la mañana del día anterior en una playa de Alhucemas (Marruecos) a bordo de una embarcación dotada de tres motores, tripulada por tres personas encargadas del transporte.

La cooperación y el intercambio de información entre la Guardia Civil y la Gendarmería Real Marroquí pudo confirmar que una embarcación de las mismas características había partido desde Alhucemas y que al parecer había dejado a doce personas en tierra sin poder embarcar, que fueron posteriormente identificados. EFE

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