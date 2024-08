El PSOE dice que desconocía la investigación abierta a su procurador por abuso de un menor hasta que informó el TSJ

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado que desconocía la investigación en la que estaba involucrado el exprocurador socialista Juan Luis Cepa por presuntos abusos a un menor hasta que informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad sobre la situación. Sánchez ha insistido en que el PSOE desconocía cualquier investigación en torno a este asunto y ha reseñado que los socialistas constatan su "tolerancia cero" ante este tipo de conductas tras la dimisión de Cepa de todos sus cargos, tanto en las Cortes como en el partido. En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó este lunes de que mantiene abierta una causa por un presunto delito de agresión sexual a menor --antiguo abuso sexual-- contra un procurador en Cortes por la provincia de Salamanca Juan Luis Cepa. "Ni la dirección autonómica del Partido Socialista de Castilla y León, ni el Grupo Parlamentario Socialista, hemos tenido conocimiento de ningún tipo de la investigación hasta la confirmación pública del Tribunal Superior de Justicia, ni a través del investigado ni de órgano judicial alguno", ha explicado Sánchez en declaraciones ante los medios recogidas por Europa Press. Ha sido en ese momento, ha continuado la dirigente socialista, cuando el partido ha aplicado la "tolerancia cero" que, en sus palabras, les "caracteriza". "Para nosotros no es un lema, es una exigencia radical de comportamiento de nuestros cargos públicos, de todos. Nadie sobre quien recaiga la más mínima sospecha de abuso sexual ni de otra índole puede formar parte del Partido Socialista, a cuyos cargos exigimos absoluta ejemplaridad, un comportamiento no solo legal, sino a mayores una ética pública y privada ejemplares. Nuestro ánimo y apoyo siempre, y en primer lugar con la presunta víctima, por principios y convicciones", ha insistido. Sánchez ha advertido de que, si se confirman, "hechos tan repugnantes" como de los que se le acusan al exprocurador socialista, recagia todo "el peso de la ley" sobre él. "Les aseguro que la familia socialista de Castilla y León se siente profundamente indignada y dolida por esos hechos. De ahí nuestra reacción inmediata de suspensión de militancia inmediata en cuanto el Tribunal Superior de Justicia confirma la existencia y naturaleza de la investigación", ha ahondado. La secretaria de organización ha señalado que el secretario general del partido, una "persona muy sensible" con la defensa "de los más vulnerables", estaba igual de "dolido e indignado" que el resto del partido, si bien ha puntualizado que era a ella a la que la correspondía dar "explicaciones" al ser la responsables de asuntos de "organización y disciplina interna". Sánchez no ha dado crédito a las declaraciones realizadas ayer en varios medios de comunicación sobre las conversaciones mantenidas al respecto con el secretario provincial, David Serrada. "Él dice --en referencia a Cepa--, pero lo único cierto es que Serrada le llamó el viernes al llegarle rumores de esta situación para pedirle explicaciones y le recordó el alto nivel de exigencia ética que tiene nuestro partido. Le pide tiempo hasta el lunes, y el lunes se desencadena todo esto, ni más ni menos", ha zanjado. Por último, y sobre el requerimiento del Tribunal Superior de Justicia a las Cortes para que acreditara la condición de aforado del encausado, Sánchez ha insistido en que no tenían "ningún tipo de conocimiento" del mismo ni como Grupo Parlamentario ni en su condición de vicepresidenta segunda de la Cámara.

