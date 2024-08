El PSOE pide explicaciones "inmediatas" a Feijóo sobre "los muchos millones de dinero público circulando en su familia"

El PSOE ha advertido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se pondrá "manos a la obra" para velar por los impuestos pagados por los gallegos y madrileños si no ofrecen "explicaciones inmediatas" sobre las "relaciones" con las empresas que contrata la Xunta y la Comunidad de Madrid. "Exigimos explicaciones inmediatas y, si no, será el Partido Socialista el que se pondrá manos a la obra para velar por todos los medios por los impuestos pagados por los gallegos y por los madrileños", ha indicado la portavoz del PSOE este domingo, Esther Peña, en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que afirma que dichas empresas "suponen un agujero negro al que hay que poner luz". "Si tu prima le adjudica 4 millones en un contrato público a tu hermana, algo no funciona bien en esa administración pública", ha denunciado Peña, quien ha afirmado que durante el mandato de Feijóo en la Xunta se adjudicaron 37 millones de euros de dinero público a la empresa Eulen, que, "casualmente dirigía su hermana en Galicia". Por esta razón, el PSOE solicita "una investigación formal" y que se presenten cada uno de los contratos que se adjudicaron, así como otras ofertas alternativas que se presentaron, ha indicado Peña: "Son muchos millones de euros circulando en la familia del señor Feijóo, millones de dinero público". Este viernes el PSOE ya anunció que a partir de septiembre emprenderá medidas parlamentarias y judiciales para investigar contratos de la Xunta con la familia de Feijóo y comisiones de la pareja de Ayuso. Piden, además, explicaciones a Ayuso por contratos adjudicados a Quirón Salud. Según se indica en un comunicado del PSOE, Quirón Salud aparece como pagadora de comisiones de material sanitario durante la pandemia a la pareja de la presidenta, además de tener "vínculos que no han sido explicados que llevan a ramificaciones de empresas en Panamá y pagos del ático de lujo en Chamberí, con préstamos de un millón de euros en metálico de un prestamista anónimo". El PSOE denuncia que tanto Eulen como Quirón tienen un nexo en común: "La familia propietaria de la primera, y una exdirectiva de la segunda, aparecen como inversores en el canal de Youtube 'Estado de Alarma', creado por Javier Negre". "Ahora sabemos que, parte de los beneficios de ese contrato, se usaron para financiar pseudomedios de comunicación que esparcían bulos y ataques contra el gobierno de España", ha afirmado Peña.

