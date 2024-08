El PP insiste en rechazar que un ministro dirija el Banco de España o un órgano independiente: "Bajo ningún concepto"

Las conversaciones para renovar la cúpula del Banco de España parecen haber entrado en punto muerto y el PP ha reiterado su negativa a aceptar la idea del Gobierno de proponer al actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador. "Bajo ningún concepto", ha remarcado la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra. En declaraciones a Europa Press, Gamarra ha explicado que el Gobierno "sabe perfectamente" cuál es la posición del PP, que no va a aceptar que se pase del Consejo de Ministros "a ocupar ningún tipo de responsabilidad de cualquier organismo que tenga que ser un contrapoder al gobierno de España". A su juicio, "la clave de la regeneración democrática" es precisamente evitar esos trasvases desde el Gobierno a los organismos supervisores, y así lo exigió el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no se votó hasta aprobar antes las reformas que afectaban al propio funcionamiento del Consejo y de la Fiscalía General del Estado. "El Partido Popular es la garantía de la regeneración en España y no nos vamos a apartar ni medio milímetro de ese camino --ha proclamado--. Tenemos que garantizar que los órganos independientes son independientes y quien se sienta en un Consejo de Ministros no puede garantizar bajo ningún concepto la imparcialidad pasando a ocupar otra posición en un órgano independiente, sea en el ámbito económico, judicial o de cualquier organismo del Estado". Según subraya Gamarra, "el Gobierno no es el Estado, por mucho que Pedro Sánchez quiera serlo", y el PP será "siempre el freno" al intento del PSOE de "intentar colonizar y copar cualquier tipo de institución".

Compartir nota: Guardar Nuevo