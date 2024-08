Ayuso dice que España tiene que liderar la defensa de la democracia en Venezuela y que "Zapatero tiene mucho que callar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, considera que España debe "estar a la cabeza" de la defensa de la libertad y de la democracia en Venezuela y ha afirmado que le "avergüenza" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "haya apoyado públicamente la dictadura de Maduro". "Zapatero tiene mucho que callar en Venezuela. Muchos negocios, muchos intereses, viajes de lujo, rescates de aerolíneas, maletas de madrugada en el aeropuerto de Barajas, asesoramientos millonarios. ¿Qué más habrá que no sabemos? Nos avergüenza que el expresidente socialista haya públicamente apoyado la dictadura de Maduro y que calle ante las atrocidades que se siguen cometiendo", ha resaltado Ayuso en la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid en el marco de la convocatoria internacional de apoyo a Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. En este contexto, la líder del Ejecutivo madrileño ha opinado que España tiene un "deber histórico, político y moral" con una "nación hermana" como Venezuela. "Lamento que no siempre todo el mundo haga su trabajo en estas horas críticas, cuando desde hace ya meses el tirano Maduro ya amenazaba con el baño de sangre que estaba protagonizando, cuando de una manera injusta, cobarde y escandalosa inhabilitó a María Corina Machado (la líder opositora venezolana) porque ve en ella a la verdadera líder en Venezuela", ha subrayado. En esa línea, ha criticado que la izquierda española no se una, en su opinión, al apoyo a Venezuela, y le ha urgido a que se posicione dado que España tiene "un deber" y no debe conformarse con ser un "país observador". "Un presidente defiende a un tirano, su partido político lo hace si se sigue quedando callado. Por favor, den un paso adelante, den un paso adelante valiente", ha agregado Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha instado a la comunidad internacional a "hacer su trabajo" para que "caiga Nicolás Maduro" y acaben los "crímenes contra los venezolanos". "Pido que Edmundo González, hombre bueno, y quizás el político más generoso que ha dado este mundo, junto a, la que debería ser la candidata y, por tanto, la presidenta de Venezuela, María Corina Machado, sean internacionalmente reconocidos", ha defendido. Ayuso remató su intervención en la Puerta del Sol, a la que asistieron miles de personas, con la bandera de Venezuela en las manos y subrayando que Madrid "será siempre" la casa de "todos los acentos".

