Nuevo rifirrafe entre Madrid y Delegación por no invitar a Martín a un acto de La Paloma

Madrid, 15 ago (EFE).- El acto de entrega de las “Palomas de Bronce-Bomberos de Madrid”, uno de los actos que se organizan por el día de La Paloma, patrona de los bomberos de la ciudad de Madrid, ha estado envuelto de polémica al no haber sido invitado el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Celebrado en el Patio de Cristales de la Casa de la Villa, el acto ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, además de ediles de todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid y de otras personalidades.

Aunque fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que no se invita a este evento a un delegado desde 2019, hicieron “saber” al Ayuntamiento, “sin recibir respuesta de ello”, que este año su presencia estaba “más que justificada” al haber sido la Policía Nacional, en su bicentenario, una de las instituciones galardonadas con una “Paloma de Bronce”.

Fuentes municipales han explicado a EFE que el de las “Palomas de Bronce” no es un “acto de ciudad” -cuando sí se trata de un “acto de ciudad”, “obviamente se invita al delegado”, inciden las fuentes- y han asegurado que las invitaciones para este evento “las hace” la Hermandad del Cuerpo de Bomberos.

El Ayuntamiento “cursa” esas invitaciones a propuesta de la Hermandad de Bomberos, añaden las fuentes, incidiendo en que desde 2019 “nunca ha venido el delegado del Gobierno” a este acto.

Una vez ha concluido el acto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado la “permanente búsqueda de la confrontación” de Francisco Martín “para intentar suplantar” a Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños.

“No tengo mucho que decir. Creo que se tendría que centrar en sus competencias”, ha pedido Ayuso a Martín, aludiendo a la “oleada tremenda” de reyertas o a la proliferación de narcopisos, asuntos que son de “su directa responsabilidad”.

También “estamos con problemas de oleadas de inmigrantes ilegales a los que están abandonando (desde el Gobierno central) por muchas regiones, especialmente Madrid”.

“Y no veo que esté centrado en esto”, sino que Martín está “buscando polémicas, buscando follones en las puertas de los eventos”, ha censurado Ayuso, zanjando que no quiere darle “más protagonismo del que se merece”.

En líneas similares se ha pronunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: “Creo que lo que no tenemos que hacer es darle los quince segundos de gloria que pretende que le demos o la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid”.

“Solo doy un dato: desde que soy alcalde (2019) he venido todos los años a este acto y el delegado del Gobierno no ha venido nunca a este acto. No sé por qué tiene esta rabieta precisamente este año”, ha apostillado Almeida, criticando que Martín pretenda “armar un pollo” y “empañar una fiesta tan importante para la ciudad de Madrid como es la Virgen de La Paloma”.

También ha querido el alcalde “alertar” al delegado del Gobierno de que “no va a condicionar el protocolo del Ayuntamiento de Madrid sus reclamaciones ni sus gritos ni sus rabietas”.

Maroto asegura que el concejal de Seguridad de Valencia sí estaba invitado

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha querido explicar “el show que han querido montar desde el Ayuntamiento para que hoy la Delegación de Gobierno no esté presente”.

“Si hoy la Delegación de Gobierno quería estar aquí era para acompañar a uno de los premiados (la Policía Nacional). Este era el motivo”, ha señalado Maroto, asegurando después que a los bomberos de la ciudad de Valencia, distinguidos también hoy con una “Paloma de Bronce”, “les acompañaba el concejal de Seguridad” de la ciudad.

Y ha concluido diciendo que Almeida “ha cumplido su palabra”, porque en San Juan, durante la celebración del patrón de la Policía Municipal, “ya dijo que la Delegación del Gobierno se iba a excluir de todos los actos institucionales”. EFE

