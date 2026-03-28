La Policía Nacional halla un narcotúnel cerca de la frontera de Ceuta con Marruecos

Ceuta, 28 mar (EFE).- La Policía Nacional, a través de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), ha localizado este sábado en dos naves enlazadas entre sí y ubicadas en el polígono del Tarajal un posible narcotúnel utilizado para pasar droga de Marruecos a Ceuta.

Los agentes de la Udyco trabajan en el lugar desde anoche como parte de la operación antidroga que se saldaba este viernes con la detención de 16 personas, según ha adelantado el diario "El Faro de Ceuta" y han confirmado a EFE fuentes policiales.

En el marco de esta investigación los agentes han accedido a una nave industrial situada en el Polígono del Tarajal próximo a Marruecos donde se ha localizado una infraestructura subterránea presuntamente utilizada para el traslado de droga.

Se trata de una estructura similar al narcotúnel hallado por la Guardia Civil hace un año, unos metros más adelante que estas dos naves entrelazadas.

Los agentes de la Udyco han solicitado el apoyo de Bomberos para intervenir en la zona y los agentes están trabajando para verificar en qué punto termina y si lo hace en el lado marroquí.

Para los trabajos llevados a cabo este sábado, la Policía Nacional se ha ayudado de un dron que ha volado en varias ocasiones haciendo batidas tanto por la parte superior de las naves como hacia Marruecos. EFE