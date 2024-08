Ana Peleteiro: "Estoy segura de que saldré más fuerte y guerrera que nunca"

París, 4 ago (EFE).- La española Ana Peleteiro, sexta en la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París, declaró que, pese a no ganar una medalla en la ciudad francesa, está "orgullosa del camino recorrido en los últimos 19 meses" y se mostró segura de que tras esta nueva experiencia saldrá "más fuerte y guerrera que nunca".

Peleteiro, con 14,59 metros como mejor salto en la final, concluyó sexta y no pudo refrendar su gran temporada con el tercer podio internacional del curso tras el oro en los Europeos al aire libre de Roma y el bronce en los Mundiales de pista cubierta de Glasgow.

"Os mentiría si os dijera que estoy contenta con el resultado de ayer porque no es cierto pero también os mentiría si no os dijera lo orgullosa que estoy del camino que he recorrido en los últimos 19 meses", dijo Peleteiro, en alusión al regreso triunfal que ha tenido durante este tiempo tras ser madre.

"Ha sido muy duro llegar hasta aquí por eso mismo tengo que estar orgullosa de mi, de mi equipo y de todos los que habéis creído en este sueño. El deporte a veces es así, pero yo creo que todo pasa por algo, y estoy segura que saldré más fuerte y guerrera que nunca", declaró a través de sus redes sociales.

"La vida sigue y el deporte también!. De hecho, hoy ya me he sacado el billete directo para el mundial de Tokio 2025 así que ya tengo un nuevo objetivo en el mente que perseguir. Gracias a todos por los miles de mensajes que me habéis mandado, sois increíbles. De aquí saldré mejor deportista pero sobre todo mejor persona", comentó.

"Ahora me toca disfrutar de mi familia, creo que es el momento de darles mi cien por cien, de desconectar y de volver en septiembre con más ganas y actitud que nunca. La vida es un baile maravilloso", concluyó. EFE

