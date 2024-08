Carlos Tobalina: "No cambio mi despedida en La Nucía por haberla hecho en París"

Fernando Pérez Soto

León, 1 ago (EFE).- Carlos Tobalina, reciente campeón de España de lanzamiento de peso en La Nucía (Alicante), título con el que se ha retirado, explica en una entrevista con EFE que "no cambiaría" este epílogo a su larga trayectoria por estar mañana en los Juegos Olímpicos donde no logró plaza al no conseguir la marca mínima.

"Tengo claro que me quedo con la despedida de La Nucía, aunque es cierto que había soñado con hacerlo en París, pero creo que poderlo hacer rodeado de mis amigos, mi familia y mis rivales, convirtió ese día en especial", ha explicado.

Tobalina verá mañana por televisión la prueba de calificación de lanzamiento de peso, justo el día en el que el excapitán de la selección española de atletismo cumplirá 39 años y sin que haya presencia española en una disciplina que otrora diera éxitos como la medalla olímpica lograda en Atenas 2004 por Manuel Martínez.

"Será una sensación especial, es cierto. Seguro que siento cierto hormigueo y estaré pendiente de lo que haga mi amigo, el italiano Leonardo Fabri, que puede ser, ojalá así sea, una de las sorpresas de la competición", ha apunta el lanzador.

La barba más conocida del atletismo español no pudo repetir presencia olímpica tras haberlo hecho en Río 2016 y ello se debió, en parte, a unos criterios técnicos en los que participó en su elaboración como miembro de la comisión de atletas, pero que cree que deberían de ser revisados.

"Los atletas pedimos que se establecieran unas marcas, pero éstas han de ser realistas y no de excelencia. Sería más justo establecer unos baremos individuales con metas alcanzables y que no supusieran el riesgo de que los atletas acabaran sufriendo graves problemas por un exceso de presión como me pasó a mi mismo que me hizo petar esta última temporada", recuerda.

Un bache en los concursos

Precisamente la ausencia de lanzadores españoles en la cita olímpica denota un decrecimiento en los resultados, no solo de esta especialidad sino del resto de concursos, salvo longitud y triple salto, que sigue siendo uno de los debes del atletismo español actual.

"Desconozco cuál es la razón pero es cierto que quizá hay un cierto bache en estas disciplinas, aunque también haya incidido, por ejemplo en el lanzamiento de peso, que el nivel medio ha subido enormemente y, por ejemplo, la mínima para París -20,85- obligaría a mejorar el registro español, pero es algo que se tiene que ir corrigiendo progresivamente porque hay atletas capaces de competir regularmente por encima de los 20 metros", augura.

Después de una larga etapa en la capital leonesa, donde llegara con 25 años "y muchos sueños, pero con una mano delante y otra detrás", intentando abrirse un camino", Tobalina se convirtió en uno de los referentes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León.

No tiene ninguna duda, después de convertirse en el dominador de su prueba en los últimos años, cogiendo el testigo de Borja Vivas, que a su vez lo había tomado de "Supermán" Martínez, en que "repetiría, sin cambiar nada, todo lo vivido en estos años que han sido de aprendizaje, no solo en el atletismo, sino también para la vida personal".

De cara al futuro, ha decidido volver a su tierra natal, Castro Urdiales (Cantabria), donde se afincará y buscará una salida laboral que tiene intención de compatibilizar con seguir vinculado estrechamente al atletismo ya que dispone del título nacional de entrenador y quiere mantener el contacto con las que han sido sus compañeras en León, entre ellas la actual plusmarquista nacional, la gallega Belén Toimil, con la que ha compartido entrenador, Víctor Rubio.EFE

