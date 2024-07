Vox se quedará sin grupo parlamentario en Melilla tras el pase de uno de sus dos diputados al grupo no adscrito

Javier Da Costa Solís, diputado de Vox Melilla, ha anunciado este lunes su decisión de abandonar el grupo parlamentario de la formación en la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla y pasar al grupo no adscrito, lo que implica que Vox perderá su grupo parlamentario. A través de un comunicado, el propio Javier Da Costa ha declarado que "con este escueto escrito os transmito que esta mañana he presentado ante la Secretaría General de la Asamblea mi decisión de seguir trabajando para los melillenses como diputado no adscrito". El hasta ahora parlamentario de Vox ha subrayado que su decisión ha sido "meditada" y "difícil de tomar", abandonando así el grupo que compartía con el también diputado y presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende. Da Costa Solís ha explicado que esta medida obedece a diferencias insalvables con la ejecutiva de Vox Melilla desde junio de 2023 tras las elecciones del 28 de mayo. "Dicha decisión, tan meditada como difícil de tomar, viene dada por las diferencias insalvables con la ejecutiva de Vox Melilla desde el inicio de la legislatura", ha señalado el parlamentario local. En su declaración, Javier Da Costa también ha querido expresar su gratitud a la formación a nivel nacional que preside Santiago Abascal: "Me gustaría por supuesto dar las gracias al Comité Ejecutivo Nacional de Vox por su apoyo brindado hacia mi persona durante todos estos años", ha resaltado.

Compartir nota: Guardar Nuevo