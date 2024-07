El PP de Ceuta reitera su apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería y Vivas asegura que asume "las consecuencias"

La Asamblea de Ceuta ha aprobado este martes una propuesta presentada por el PSOE y modificada por el PP a través de una enmienda, por la cual muestran su apoyo a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En la misma jornada en el que se debate la propuesta en el Congreso y después de que el PP haya pedido al PP su retirada, el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha expresado que asume "las consecuencias" de contrariar la tesis de su partido a nivel nacional. Juan Vivas ha subrayado que el único responsable de la enmienda es él. "Esta propuesta se presenta pensando en los intereses de Ceuta y de España. Y respondemos como grupo popular en la Asamblea y como Gobierno de la Ciudad", ha aclarado. La última propuesta del pleno ordinario celebrado en la Asamblea de Ceuta debía ser presentada por el portavoz del Partido Socialista, Sebastián Guerrero, quien solicitaba reclamar a los Gobiernos Autonómicos que cumplan con el principio de solidaridad y "no den la espalda a Ceuta, Melilla y Canarias con respecto al problema de la estancia de menores extranjeros no acompañados". El presidente de la Asamblea, Juan Vivas, ha comenzado anunciando la presentación de una enmienda por parte de su partido con la que han pretendido, según ha afirmado el consejero de Gobernación y Presidencia, Alberto Gaitán, no solo mostrarse favorables a la reforma, sino contemplar que el fenómeno migratorio es "estructural" y "requiere de medidas de tal carácter y por tratarse de un asunto de todos, no solo de Canarias, Ceuta y Melilla". Con 16 votos a favor y cinco en contra, la Asamblea ha sacado adelante la iniciativa, por la que el PP proponía solicitar el apoyo a la reforma "al objeto de que, en caso de sobreocupación en Canarias, Ceuta y Melilla y en cualquier otra Comunidad Autónoma, se produzca una derivación vinculante al resto de CCAA, determinándose los criterios adecuados para establecer la capacidad de acogida de cada Comunidad y Ciudad Autónoma en función de parámetros objetivos, ajustándose la capacidad de acogida del conjunto del sistema a las necesidades existentes y aportándose por el Estado la correspondiente financiación adecuada y suficiente y en condiciones de estabilidad en el tiempo a las Comunidades y Ciudades Autónomas". El actual presidente de la Gestora que dirige el PSOE de Ceuta desde la dimisión de su secretario general, además de vicepresidente de la Asamblea, Melchor León, ha expresado su apoyo a la enmienda como una muestra de que en su partido anteponen "los intereses de Ceuta a los políticos". Melchor ha destacado el "consenso y diálogo" que sostiene el Gobierno de Vivas, el cual "no muestra su partido a nivel nacional". El socialista ha reconocido ser consciente de que la postura del barón popular que durante 20 años gobierna Ceuta es "favorable" a la reforma de la Ley, pero le ha pedido más. "Por lealtad a Ceuta nos gustaría más firmeza", ha enunciado, para solicitar después a Vivas que pida a Feijóo "que replantee su postura y no siga dando la espalda (a Ceuta) con cálculos electoralistas". "CRISIS MIGRATORIA" El consejero de Presidencia y Gobernación ha insistido en la gravedad de la "crisis migratoria" que vive Ceuta y que "refrendan los datos". La ciudad autónoma alberga a 16 menores por kilómetro cuadrado, un 25% más de lo que asume Canarias. En total, 3,5 menores por cada 1.000 habitantes, frente a los 2,1 en las islas y al 0,21 en toda España. Los centros de acogida de menores migrantes sufren una sobreocupación del 354%, "esto es, multiplicar casi por 4 las capacidades". Ha vuelto a agradecer Gaitán la aprobación por parte de las Comunidades Autónomas (a excepción de Cataluña) del plan de derivación por el cual más de 80 menores serán reubicados desde Ceuta hasta otros territorios peninsulares. Sin embargo, ha subrayado que "solo alivia temporal y parcialmente". "El fenómeno estructural exige medidas adecuadas por parte del Estado, porque no es un problema solo de Canarias, Ceuta y Melilla, sino de todos. Debe ser abordado conforme al principio constitucional de solidaridad, corresponsabilidad y con sentido de Estado", ha defendido. Frente a las críticas de Vox, que se ha negado a aceptar la propuesta por "coherencia" discursiva, proponiendo como única medida efectiva la repatriación inmediata de los menores a sus países de origen, Vivas ha tomado la palabra. "Usted no se entera, y se lo digo con contundencia", ha comenzado el presidente dirigiéndose directamente al portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, "los menores no se pueden retornar a Marruecos. Si no hay voluntariedad del menor, este no retorna. Hablamos de menores, no de adultos". Por su parte, el líder de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha argumentado que su partido ha votado en contra de la propuesta ya que la enmienda "responde únicamente a los intereses de Vivas". Según éste, el presidente ceutí ha tenido que hallar una alternativa a desoír las tesis de sus compañeros nacionales, que han anunciado que no apoyarán la reforma, sin, a su vez, contradecirse a sí mismo, ya que Vivas lleva meses defendiendo la reforma. "Solución: modificar la propuesta del PSOE para decir una cosa y la contraria. Para decir que lo que se vota aquí no es lo mismo que lo que se va a votar en Madrid. Para decir que está a favor de reubicar a los menores, pero también que está de acuerdo con que su partido vote en contra de la reubicación de los menores", ha explicado el líder autonomista.

