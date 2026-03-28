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Muere ahogado un surfista en una playa de Oia (Pontevedra)

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Santiago de Compostela (A Coruña), 28 mar (EFE).- Un surfista ha muerto ahogado este sábado en la playa de Porto Senín, en el municipio pontevedrés de Oia, según informa la Axencia Galega de Emerxencias (Axega).

La víctima fue sacada del agua por otros surfistas y pese a los esfuerzos por reanimarlo por parte de los servicios de emergencias, no fue posible salvarle la vida.

De acuerdo con lo informado por la Axega, el suceso se produjo sobre las once y media de la mañana, hora a la que un particular alertó de que había una persona desmayada en el mar.

Hallan a una mujer muerta en un piscina en Catoira

Apenas unos minutos antes, la misma agencia advertía del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una piscina en el municipio pontevedrés de Catoira.

Según la información facilitada, los efectivos de emergencias tuvieron constancia de este suceso, registrado en el lugar de Abalo, en torno a las 11:30 horas a través de la llamada de un particular.

Hasta la zona se desplazaron miembros del operativo de emergencias y profesionales de urgencias sanitarias, que, sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento. EFE

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