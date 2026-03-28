'Checo' Pérez: El resultado y la posición es buena para el equipo, pero hay más potencial

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que sale decimonoveno este domingo en el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Suzuka que "el resultado y la posición es positiva para el equipo (debutante esta temporada)", pero que aún tienen "más potencial".

"El resultado y la posición es buena para el equipo, pero aún tenemos más potencial", explicó 'Checo', nacido en Guadalajara (Jalisco) hace 36 años, subcampeón del mundo hace tres y que, tras uno ausente, regresó este curso a la categoría reina, en la que cuenta seis victorias y 39 podios.

"Hemos tenido algunos problemas con la gestión de la energía. Espero que mañana podamos optimizarla, ya que hay mucho tiempo que tenemos que ganar", comentó en Suzuka el bravo piloto tapatío.

"Nuestro objetivo es terminar la carrera, y espero que mañana podamos estar ahí, en la lucha", manifestó en Japón el mejor piloto de la historia de México. EFE