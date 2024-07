La jueza decana de Barcelona alerta de que se están señalando juicios rápidos penales para 2026

La jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, ha alertado de que en Barcelona se están señalando juicios rápidos penales para 2026, cuando por ley se deberían fijar en 15 días, y ha reclamado que se creen "nuevos órganos con urgencia" para agilizar la respuesta a estos casos. En rueda de prensa este viernes en la presentación de la Memoria anual de lo juzgados de la ciudad de Barcelona de 2023, ha avisado de que en 2023 recibieron "20.000 asuntos más" que en el año anterior, y ha sostenido que esto incrementa el tiempo de espera para celebrar juicios. "Tenemos un tsunami de asuntos, cada año es un volumen superior al anterior. Vamos haciendo lo que se puede", ha lamentado la magistrada decana, que ha asegurado que los planes de refuerzo que se han implementado son parches. Ha explicado que, en base a los estudios de cargas de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cada tipo de juzgado, Barcelona necesitaría "60 nuevas unidades judiciales para tener una buena respuesta", lo que asegura que supondría abrir dos nuevos edificios en la Ciudad de la Justicia. "Somos realistas, es imposible contar con este incremento de los juzgados a corto plazo", ha reconocido Ferrando, que ha asegurado que hay seis juzgados prioritarios ampliar: dos penales, uno de ejecutorias, dos de primera instancia, uno de lo social y uno de concursal. MULTIRREINCIDENCIA Ha mostrado preocupación por la multirreincidencia en Barcelona, ya que la última reforma que ha habido en esta materia "dificulta que haya un juicio rápido", ya que debe haber una investigación previa que tenga en cuenta los antecedentes penales y analice el valor de los objetos sustraídos para determinar si es un juicio rápido o pasa a ser uno menos grave. La magistrada decana de Barcelona ha propuesto la creación de un servicio para dar apoyo a los juzgados en la tramitación de estos asuntos, y ha añadido que están trabajando para crear "una oficina para filtrar estos casos". Ha explicado que de media hay 48 juicios por delitos leves inmediatos al día en Barcelona, de los cuales unos 8 no se celebran como inmediatos porque se debe hacer esta investigación previa, lo cual "ralentiza mucho" el proceso, por lo que ha insistido en que se necesitan más juzgados de lo penal o alguna oficina paralela que de apoyo. En los juzgados de lo penal, ha afirmado que hay cuatro jueces de apoyo, que dictan "más de 2.000 sentencias de juicio rápido al año", pero ha lamentado que el incremento de asuntos de este año ha sido absorbido por esos cuatro jueces y sigue habiendo una tendencia previa de retrasos. PRIMERA INSTANCIA La jueza decana ha sostenido que los juzgados de primera instancia de Barcelona reciben "un volumen de ingreso muy superior al que puede ser asumido de manera racional", y ha añadido que se necesitaría crear 23 nuevos juzgados para resolver los asuntos que les llegan en un tiempo razonable. Ha explicado que se han implementado medias de apoyo como la incorporación de 5 jueces de refuerzo a los 50 juzgados de primera instancia, pero ha insistido en que es "insuficiente". También ha alertado de que la complejidad de los casos relativos a la aplicación de la Ley de Vivienda ha incrementado, ya que es "muy complicado" aplicar la norma, a la que se le suman las moratorias aplicadas durante la pandemia. MERCANTIL Y SOCIAL En los juzgados de lo mercantil, los asuntos en materia concursal ocupan el 80% de los casos y están "saturando los juzgados para atender otras materias", por lo que ha explicado que están trabajando en una propuesta que trasladarán al CGPJ para crear una unidad de tramitación concursal, y también están estudiando incorporar la Inteligencia Artificial a la tramitación de pleitos sencillos. En los juzgados de lo social, la jueza decana ha lamentado de que "ya se está señalando para 2026" los juicios, y ha explicado que el protocolo de la Generalitat de 'Papel cero' está dificultando los procedimientos, porque no hay mecanismos para un traslado documental eficaz. También ha avisado de que a nivel global todos los juzgados tienen "problemas técnicos y los medios no son totalmente satisfactorios", y ha detallado que uno de los problemas recurrentes es la incompatibilidad entre sistemas de videoconferencia entre los diferentes territorios.

