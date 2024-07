Vox recalca a Sánchez que la unidad nacional no se negocia, tras el récord del no a la independencia en el 'CIS catalán'

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha recordado al Gobierno que preside Pedro Sánchez que "la unidad de España no se negocia", con independencia de lo que digan encuestas como la publicada por el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat en la que el 'no' a la independencia ha marcado un récord histórico. En concreto, según este estudio dado a conocer este jueves, el 53% de las personas consultadas rechazan la independencia de Cataluña, frente a un 40% que la apoya. Se trata del porcentaje más alto contra la independencia y el más bajo de quienes se pronuncian a favor desde que el CEO plantea esta pregunta. Preguntado al respecto en una rueda de prensa en el Congreso, Figaredo ha subrayado que esta encuesta "no debe marcar la política del Gobierno en ninguna dirección". "Son meras opiniones que no deben condicionar, lastrar ni dirigir la política nacional" ha dicho, haciendo hincapié en que "la unidad de España no se discute" y "no se puede mercadear con ella" porque "está por encima de la libre disposición de los gobiernos y los políticos".

