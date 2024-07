Pache (PP) ve a Lobato "entre dos aguas" en temas nacionales y cree que "los votantes reciben peor" no posicionarse

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ve al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en temas nacionales como la amnistía por el 'procès' y considera que los "votantes reciben peor" cuando los políticos no marcan posiciones claras. Así lo ha explicado en una entrevista con Europa Press al ser preguntado por la situación actual de los socialistas madrileños después de que el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, criticara el enfoque de la dirección de Lobato. En declaraciones a Europa Press el regidor de este municipio del sur aseguraba que no se había dado un mensaje "claramente de izquierdas" en la región y censuraba no haber capitalizado la caída de Más Madrid en las elecciones europeas. "Es tradicional en la federación socialista madrileña este tipo de guerras internas (...) Sé que Juan Lobato ha hecho como ciertos cambios de estrategia, que intentó posicionarse de manera muy suave en contra de la amnistía o desde luego, no a favor", ha planteado Carlos Díaz-Pache. Lobato al principio de las negociaciones de la misma pidió "pedagogía y explicación" de esta medida de gracia al PSOE e insistió en "entender" que había "mucha gente" que tenía "dudas" con esta medida. Pache cree que posteriormente recibió "algún tipo de mensaje" porque "a continuación se manifestó de manera muy vehemente su grupo parlamentario a favor de esa amnistía". Díaz-Pache cree que Lobato ha estado "estirando la goma entre un agua y otra" y que esto es lo que se le ha "criticado con mayor vehemencia". "A mí me parece que alguien tiene que tomar una postura y defenderla, pero cuando se está entre dos aguas yo creo que los votantes lo reciben peor. Los cambios de opinión, las dudas, no tener un posicionamiento claro...", ha planteado el portavoz. Frente a la tibieza y los cambios que aprecia en Lobato ha situado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), que se ha posicionado "muy claramente aunque después no haya hecho ninguna acción". Cree que es el tipo de persona que no tiene "ni una mala palabra ni una buena acción", pero "por lo menos en sus intervenciones es muy claro con lo que piensa". "No sé si internamente el delegado del Gobierno (Francisco Martín) se está o le están posicionando. El alcalde de Fuenlabrada también ha salido a la palestra a hacer unas críticas...", ha apuntado el 'popular'. Aún así, ha advertido de que si finalmente esa "guerra interna" deriva en un cambio de liderazgo de los socialistas madrileños continuarán teniendo delante al Grupo Parlamentario Popular "impulsando leyes" y al Gobierno. "Nosotros seguimos a lo nuestro", ha zanjado.

