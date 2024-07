Torres ve un "parche" el reparto de 347 menores migrantes y reivindica la Ley de Extranjería como "la única solución"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado como un "parche" el acuerdo firmado este miércoles entre el Gobierno y las comunidades autónomas del PP para el reparto de 347 menores migrantes desde Canarias, explicando que la "única solución" para hacer frente a la sobrecarga migratoria de Canarias es hacer una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. "Ellos (el PP) han salido a los medios diciendo que esta iniciativa legislativa es un parche, y no, la iniciativa legislativa es la solución, el parche es lo que ayer aprobaron ellos", ha considerado Torres en una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Ha explicado así que el acuerdo para distribuir casi 400 migrantes por el país "va a tardar meses en ser efectivo" y lo ha ejemplificado explicando que "entre el año 2023 y 2024 han salido apenas 40 menores de Canarias y han llegado 7000". Para Torres, la iniciativa legislativa planteada por el PSOE sería una medida "inmediata", "ágil" y "efectiva", puesto que una vez se aprobase "los menores saldrían de Canarias en 15 días". Ha destacado además que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "fue clara" explicando que hay "suficiencia financiera" para afrontar la reforma y ha acusado a los 'populares' de tratar de "aparentar" que han sido solidarios cuando "no lo han sido". El ministro ha reiterado que distribuir casi 400 migrantes por España es "un parche" ejemplificando que en un solo centro de Canarias "hay casi los mismos". También ha destacado con ironía que la acogida es "voluntaria" y por tanto considera que no solo es un retoque, sino que "puede ser un brindis al sol". Para Torres, PP y Vox "están en una competición para ver quien es el más insolidario" y la "única solución" es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería --que hace referencia a los menores no acompañados--, para facilitar y hacer obligatoria la distribución de estos entre todas las CCAA. "Si el Partido Popular estuviera en ello, lo haríamos ya, por Real Decreto ley como fuera", ha concluido.

