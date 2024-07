Mazón no cree que Vox cumpla su amenaza por los migrantes y acusa a Sánchez de usar este tema para "llamar facha al PP"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que no teme por la estabilidad de su Gobierno ni cree que Vox cumpla su amenaza de romper en su comunidad por el reparto de menores migrantes. Tras subrayar el "colapso" que ya sufren en los centros de acogida de su región, ha denunciado la "frivolidad" del Gobierno de Pedro Sánchez con este asunto y que lo utilice para intentar "llamar facha al Partido Popular". "¿Por qué el Gobierno trata esto con esta ligereza y con esta frivolidad? ¿Por qué lo hace así? Yo lo estoy viendo en demasiadas ocasiones. Es básicamente la búsqueda permanente del truco diario para intentar llamar facha al PP", ha asegurado Mazón en un desayuno informativo organizado por el diario La Razón. Mazón ha asegurado que es "falso" que haya "6.000" menores migrantes que hoy se vayan a repartir entre las autonomías. "Eso no va a ocurrir hoy. No viene en el orden del día", ha dicho, para añadir que lo que figura en el ese orden del día "es un acuerdo del año 2022 donde todas las comunidades autónomas ya aceptaron un cupo". Además, ha denunciado que la reforma de la ley de extranjería para ese reparto de menores se le facilitara este martes a las 18.00 horas cuando, según ha dicho, hay autonomías "que no son las del PP", que hoy acuden a la Conferencia Sectorial con "con el texto bien sabido y teniéndolo con extraordinaria antelación". Asimismo, el presidente de la Generalitat, ha preguntado al Gobierno si "es cierto que se va a poner en marcha un sistema en el que se elimine a las comunidades autónomas de la capacidad de decisión" y de "poder participar" en este tema. Mazón ha pedido tener más recursos para poder atender a los menores migrantes en su comunidad, dado que ya están "colapsados todos los centros". "Tenemos 317 plazas de menores y ahora mismo hay 481 menores", ha resaltado. DICE QUE SERÍA UNA "SORPRESA" QUE VOX ROMPIERA EL PACTO Al ser preguntado si cree que Vox puede salirse del Gobierno y cumplir su amenaza de romper los pactos autonómicos con el PP si no se evita el reparto de menores migrantes, Mazón ha asegurado que él no cree que eso suceda en su autonomía. "Estoy bastante tranquilo con la estabilidad del Gobierno de la Comunidad Valenciana y cualquier otra cosa para mí sería una sorpresa. Y para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, que están viendo cómo estamos avanzando también sería una sorpresa y probablemente sería una decepción", ha afirmado. ((HABRÁ AMPLIACIÓN)

Compartir nota: Guardar Nuevo