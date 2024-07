Muere un turista español en Sudáfrica aplastado por un elefante al intentar fotografiar su manada

Un turista español falleció el pasado domingo aplastado por un elefante cuando se aproximó para intentar tomar fotografías de una manada durante una visita a un parque nacional en Sudáfrica, según han informado los medios locales. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a Europa Press la muerte de un español en Sudáfrica y han precisado que la Embajada en Petroria ya está en contacto con la familia del fallecido para brindarle la asistencia que requiera en estas circunstancias, sin entrar en detalles sobre las circunstancias. El fallecido sería un hombre de 43 años que viajaba con otras tres turistas en un vehículo visitando la Reserva de Caza de Pilanesberg, en Rustemburgo, en la provincia de Noroeste, según ha informado la cadena pública sudafricana SABC, que cita fuentes policiales. Al parecer, el grupo se topó con una manada de elefantes, entre los que había varias crías, y el hombre se bajó del vehículo. Al acercarse a pie a los elefantes para tomar fotos, uno de los animales cargó contra él, aplastándole. El portavoz de la Policía de Noroeste, Sabata Mokgwabone, ha explicado al citado medio que "el hombre iba con su prometida y otras dos mujeres en su propio vehículo". "Las acompañantes, que eran todas de Boksburgo, en Johannesburgo, no resultaron heridas", ha añadido. Fuentes del Parque Nacional Pilanesberg, citadas por el medio local 'The Citizen', han recordado que se trata de animales salvajes. "Uno no puede simplemente bajar del vehículo y acercarse a un animal", han advertido, subrayando que al aproximarse para tomar una foto o hacerse un 'selfie' los animales pueden ver a la persona "como amenaza o invasor de su territorio" lo cual "podría tener graves consecuencias". Este parque es el cuarto de Sudáfrica y se encuentra a tres horas de coche desde Johannesburgo, según explica en su web, en la que destacan que se puede ver en libertad a los 'cinco grandes' del continente, es decir elefantes africanos, rinocerontes negros, leones, leopardos y búfalos cafre.

