Feijóo ve "enorme dependencia" del PSC con los independentistas y pide coherencia al repartir senadores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el PSC "procesa una enorme dependencia del independentismo" y le ha exigido coherencia en relación con el reparto de senadores y el derecho que le corresponde al grupo parlamentario de los populares catalanes a un lugar en el Senado. "Espero, insisto, una mínima coherencia histórica del PSC y del Partido Socialista en relación con el Senado y el derecho que le corresponde al grupo parlamentario popular en el Parlamento a un senador", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con diputados del grupo parlamentario en Cataluña y miembros de la dirección del partido y direcciones provinciales. Feijóo ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al primer secretario del PSC, Salvador Illa, que "cuando ellos propusieron al señor Iceta para presidir el Senado, fueron los separatistas los que lo impidieron". RECUERDA LO QUE PASÓ CON ICETA Así, ha aludido así al acuerdo de la Mesa del Parlament sobre la votación electrónica para la elección de un senador autonómico que impidió que el entonces diputado socialista en la Cámara catalana Miquel Iceta acabara siendo no solo senador sino presidente del Senado en 2019. "El muro que quiere levantar el señor Sánchez en toda España es la otra cara de la moneda del cordón sanitario que padecemos en Cataluña", ha reprochado, a la vez que ha asegurado que es algo que los populares no blanquearán. En este sentido, ha criticado que los independentistas "tienen la llave del Gobierno central" porque han dado el poder, a su juicio, que no tienen en las urnas a Illa en Cataluña y Sánchez en el Palacio de la Moncloa. "PRIVILEGIOS" PARA EL INDEPENDENTISMO Asimismo, ha culpado a los socialistas de hablar únicamente de los "privilegios de los políticos independentistas", en alusión a la eventual reforma del reglamento del Parlament de Cataluña impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP que quiere ampliar los supuestos de delegación de voto e incorpora, por primera vez, el voto telemático en el reglamento de la Cámara. "Para el señor Puigdemont se inventan derechos que no tienen el resto de diputados en asambleas parlamentarias, en comunidades autónomas, ni en el Congreso ni en el Senado", ha manifestado. Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha defendido que desde el PP, impedirán esta reforma para que no se vaya "en contra de cualquier principio democrático". FALLO DEL TSJC SOBRE EL CATALÁN También ha cargado contra el PSC por usar el castellano "para pedir los votos" y luego, textualmente, no dejar libertad en las escuelas catalanas para estudiar las dos lenguas oficiales de la comunidad. "Nosotros sí vamos a defender a los catalanes contra el atropello de sus derechos", ha detallado Feijóo, que ha defendido el recurso del voto de Puigdemont en el Parlament como una de las principales acciones. ALEJANDRO FERNÁNDEZ Por su parte, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que están preparados para afrontar "cualquier escenario político" al que se enfrenten, ya sea una repetición electoral o no, sobre la que ha manifestado su ambición de seguir creciendo a nivel catalán de ser el caso. "Tanto si hay repetición electoral como si no la hay, el partido ya está haciendo sus deberes, tiene perfectamente asignado el trabajo parlamentario, sectorial y a todos los partidos", ha añadido el dirigente 'popular'.

