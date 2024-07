El PP pide en el Congreso evitar que mujeres trans participen en competiciones deportivas femeninas

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para primar el sexo biológico en la inscripción de participantes en competiciones deportivas y evitar así que mujeres trans puedan estar en competiciones femeninas. En su iniciativa, recogida por Europa Press, se afirma que "la incorporación de personas con fisionomía masculina en el deporte femenino" viene a sumarse a "los obstáculos de discriminación y desigualdad existentes en el deporte femenino", ya que las mujeres trans tienen "una ventaja significativa con respecto al resto de competidoras". "Los deportistas trans que han nacido hombres tienen una ventaja física competitiva sobre las mujeres debido a las diferencias anatómicas, entendido el término en sentido estrictamente biológico --explica el PP--. Unas ventajas traducidas en mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular y mayor tamaño/altura promedio, condiciones físicas que no desparecen ni siquiera tras años de tratamiento hormonal". "BORRADO DE LA MUJER EN EL DEPORTE" A su juicio, la "realidad biológica" es que "los hombres son un entre un 10 y un 15% más rápidos que las mujeres y un 50/100% más fuertes" y la inscripción de mujeres trans en competiciones de deporte femenino "amenaza frontalmente la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva" y "contribuye peligrosamente al borrado de la mujer en el deporte". Según subraya el PP, algunas federaciones deportivas han adoptado criterios de participación en competiciones femeninas que no se basan exclusivamente en el sexo biológico, sino también en la identidad de género o la expresión de género, especialmente a raíz de la entrada en vigor de la Ley Trans. Por ello, insta al Gobierno a "garantizar, mediante la aprobación de cuantas medidas y modificaciones legislativas sean necesarias, que el único criterio determinante para la asignación de las categorías deportivas sea el sexo biológico, como mejor criterio de garantía de la igualdad de oportunidades, no discriminación y de justicia competitiva". UN ESTUDIO SOBRE TRANS EN COMPETICIONES En todo caso, se pide "un estudio del impacto en las competiciones deportivas regionales, nacionales e internacionales, donde España sea parte, de la participación de personas trans para cuantificar, entre otros, los deportes más afectados, los resultados clasificatorios o la inclusión en selecciones nacionales". Por último, el PP aboga por promover una posición común en el seno del Consejo de la Unión Europea y coordinar una posición homogénea entre las entidades deportivas nacionales e internacionales, así como las administraciones públicas españolas, "para lograr la igualdad de oportunidades de las mujeres en toda categoría deportiva".

