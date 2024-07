El Gobierno abre la puerta a incluir medidas a medio plazo sobre los jueces en el paquete de regeneración

El Gobierno abre la puerta a incluir medidas que afecten al Poder Judicial en el paquete de regeneración democrática anunciado por el presidente del Gobierno, aunque la idea que maneja el Ejecutivo es que no se presenten de inmediato sino en una segunda fase. En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, propone recuperar la responsabilidad civil de los jueces y modificar el modelo de acceso a la Judicatura, entre otras medidas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece el 17 de julio en el Congreso de los Diputados para explicar las iniciativas de regeneración centradas en los medios de comunicación, que afectarán a la transparencia sobre la propiedad y el reparto de publicidad institucional entre otros aspectos. No obstante, el Ejecutivo podría presentar otra serie de medidas que afectarían a los jueces, más adelante, a lo largo de la legislatura. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que se trata de un debate "amplio y extenso" para hablar "prácticamente de todo". Alegría ha dado esta respuesta al ser interrogada directamente sobre si se podrían incluir medidas para regenerar la Justicia en el paquete anunciado por Sánchez y justo a continuación de que la vicepresidenta Díaz, se mostrase partidaria de hacerlo, según indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa en la que participaron ambas. RECUPERAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES En este sentido, Díaz ha abogado por llevar a cabo varias iniciativas y ha señalado que hay una "reflexión compartida" en el Gobierno y se ha mostrado partidaria de cambiar los mecanismos de acceso a las altas instancias como la Judicatura, la Fiscalía o la Inspección de Trabajo. "LOS JUECES NO RINDEN CUENTAS" También apuesta por recuperar la "responsabilidad civil" de los jueces, que se eliminó durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), según ha indicado. Asegura que los jueces son el único cuerpo que "no rinde cuentas de lo que hace" y sostiene que hay procesos, que se están llevando a cabo estos días, según ha apuntado, que tienen "sesgo" y a pesar de todo no acarrean consecuencias. "Cualquiera de ustedes, si en su profesión, hace algo que no cumple con su código deontológico, probablemente tenga consecuencias", ha insistido. Considera por tanto que se debe abrir un debate en España sobre la responsabilidad "en una parte del Poder Judicial" y considera que cuando se hablar de democratizar el país, también están hablando de medidas de este tipo. Díaz también quiere incluir en este paquete la derogación de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. DESPUÉS DEL VERANO En todo caso, la vicepresidenta segunda ha dejado claro que a quien le compete hacer los anuncios el 17 de julio es al jefe del Ejecutivo, ha hablado de medidas "consensuadas" dentro del Gobierno y tanto ella como la portavoz han señalado que hay una legislatura por delante y este es un debate a medio y largo plazo. En la misma línea, Pilar Alegría dice que en este "primer pleno" Sánchez explicará las medidas que viene avanzando en los últimos días, relativas a los medios de comunicación. "Y a la vuelta del verano podremos seguir trabajando con los grupos políticos", ha apuntado. A este respecto, fuentes del Gobierno explican que se pueden llevar a cabo medidas que afecten al Poder Judicial pero no es previsible que se incluyan en esta comparecencia de Sánchez en la Cámara Baja y se pondrán sobre la mesa más adelante. En términos similares, otras fuentes gubernamentales señalan que hay "dos fases" para desplegar este paquete de regeneración democrática y toda una legislatura por delante para llevar a cabo estas medidas. DÍAZ CARGA CONTRA EL NUEVO MAGISTRADO DEL TC En su primera intervención de este martes en la sala de prensa de Moncloa, Díaz ha cargado contra el PP y su líder Alberto Núñez Feijóo por poner en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional y ha aprovechado para criticar el nombramiento de José María Macías como nuevo magistrado del TC. A pesar de que fue designado en virtud del acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Díaz se ha lanzado contra esa decisión al señalar que es la "evidencia palmaria" de que el PP trata de politizar la Justicia al hacer nombramientos. Más allá de este episodio concreto, considera que pasan "cosas extrañas" en la Justicia española y ha acusado al CGPJ de emitir informes sobre los que no tiene competencias o emitir una posición sobre una ley "que no existe". También ha criticado que haya "presidentes de audiencias que han salido a la calle a manifestarse en contra de una ley cuando ni siquiera conocían su contenido" y apostilla: "Si viniéramos de un país lejano y observásemos lo que se está haciendo desde algunos órganos ejecutivos del Poder Judicial, seguramente nos sorprenderíamos".

