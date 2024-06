El PP vuelve a pedir la dimisión del fiscal general: "El relato del Gobierno no puede estar por encima de la ley"

Miembros de la dirección nacional del PP han vuelto a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, tras las últimas informaciones con sus mensajes para difundir datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según los 'populares', "el relato del Gobierno no puede estar por encima de la ley". La cúpula del PP se hace eco de los 'whatsapps' que el fiscal general remitió a la fiscal de Madrid para publicar la información sobre Alberto González que recoge en su edición de este jueves 'El Mundo'. "Es imperativo sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos ganan el relato", dice uno de los mensajes que publica el citado diario. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha preguntado si "la función del fiscal general es defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos o imponer el relato de Sánchez". "Si eres fiscal general y eliges lo segundo tu única salida en democracia es dimitir", ha afirmado, para subrayar que "el relato del Gobierno no puede estar por encima de la ley". El pasado viernes Gamarra ya exigió públicamente la dimisión de García Ortiz por su actuación al "obligar" a "desvelar datos confidenciales" sobre el novio de Ayuso tras las declaraciones de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, así como por optar por el "ordeno y mando" con los fiscales del Tribunal Supremo en relación con la aplicación de la ley de amnistía. "POR DECENCIA, POR HIGIENE DEMOCRÁTICA Y POR VERGÜENZA, DEBE DIMITIR" En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha resaltado que "la situación de fiscal general del Estado ya es insostenible". A su entender, "una figura clave del sistema judicial no puede estar al servicio del 'relato' de Pedro Sánchez". "Por decencia, por higiene democrática y por vergüenza, García Ortiz tiene que dimitir inmediatamente. Es imperativo", ha asegurado Tellado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. De la misma manera, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha indicado que "una Justicia independiente no necesita relatos". Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha indicado que "la utilización partidista de las instituciones públicas es un peligro para la democracia" y ha recalcado que "la única salida de García Ortiz es su dimisión". La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, también ha cargado contra García Ortiz. "Fiscal General para la impunidad del Gobierno y la Imputación de la oposición. A su casa, ya", ha indicado, en su cuenta de 'X'.

