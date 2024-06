El PP pide hoy cuentas a Bolaños en el Congreso por la continuidad de Tezanos tras fallar sus sondeos de las europeas

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el encargado de contestar este miércoles en el Congreso una pregunta del PP cuestionando la continuidad de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), especialmente después de que sus dos encuestas sobre las elecciones europeas del 9 de junio no acertaran el ganador de los comicios, pues daba la victoria al PSOE y en realidad ganaron los 'populares' por cuatro puntos. La pregunta la formulará el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que pedirá que Bolaños, de quien depende orgánicamente el CIS, aclare a los ciudadanos "¿cuándo va a dimitir Tezanos?". Es la segunda pregunta que el PP hace esta semana al Gobierno sobre el futuro de Tezanos al frente del CIS. Este martes ha sido en el Senado, donde los 'populares' han tachado al instituto público de "fábrica de bulos" al servicio del PSOE, a lo que la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido subrayando que la sociología "no es una ciencia exacta" y que siempre tiene "margen de error". El PP lleva cuestionando al presidente del CIS desde su nombramiento en 2018, pues saltó de la Ejecutiva Federal del PSOE al organismo público, y ha venido subrayando los errores de sus sondeos y acusando al organismo sociológico de tener un sesgo hacia la izquierda y de beneficiar al PSOE. El pasado mes de mayo, tras el sondeo flash que realizó el CIS en medio del "periodo de reflexión" de Pedro Sánchez sobre su continuidad y en pleno periodo electoral, el portavoz del PP habló incluso de denunciar a Tezanos en los tribunales porque su "uso partidista" de la institución puede implicar un delito de malversación de fondos públicos. Y las críticas arreciaron tras las elecciones europeas, y es que el CIS no acertó el ganador en ninguna de sus dos encuestas preelectorales, pues sobrevaloró al PSOE y a Sumar y en cambio dio cuatro puntos menos al PP. NI EN ESCAÑOS NI EN PORCENTAJE En la primera de las encuestas hizo un cálculo de escaños y atribuyó al PSOE una horquilla de entre 21 y 24, cuando se ha quedado en 20, mientras que al PP le calculó entre 18 y 20 diputados y ha logrado 22. Y en la segunda, presentada el último día permitido, en la recta final de la campaña, el CIS dio al PSOE una estimación de voto de entre el 31,6 y el 33,2%, pero en las urnas se quedó en el 30,18%. Por el contrario, otorgaba al PP un respaldo de entre el 28,3 y el 30,5%, y en cambio los 'populares' llegaron al 34,20%. También calculaba que Sumar estaría entre un 5,4 y un 7,4%, pero la lista del socio minoritario del Gobierno se ha tenido que conformar con un 4,65%. EL PRIMERO QUE VIO VENIR A 'ALVISE' Eso sí, el mayor acierto del CIS fue ver la irrupción de la agrupación "Se Acabó la Fiesta" del comunicador Luis 'Alvise' Pérez, pues en la primera encuesta ya daba por segura su entrada en la Eurocámara y en su segundo sondeo ya le situaba como quinta fuerza con una horquilla entre el 4,9 y el 5,7%. Finalmente 'Alvise' cosechó un 4,91% y tres escaños. El instituto demoscópico público también se acercó bastante con Vox, pues le otorgaba una estimación de voto de entre el 9,9 y el 11% y los de Santiago Abascal lograron un 9,62%.

