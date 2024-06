Yolanda Díaz admite que los resultados de Sumar "no son buenos" y toca reflexionar

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha admitido que los resultados de Sumar en las elecciones europeas "no son buenos" y que toca reflexionar tras conseguir en estos comicios solo tres escaños. "No son buenos resultados y debemos reflexionar, pero os aseguro que cada uno de los 811.281 votos van a servir para ensanchar derechos y mejorar la vida de la gente", ha escrito en la red social 'X'. Finalmente, ha querido agradecer a la cabeza de lista de Sumar al 9J, Estrella Galán, y a todas las organizaciones que han formado parte de la candidatura la campaña electoral desplegada. Díaz no ha acudido este domingo al 'Espacio Larra' donde estaba reunida la cúpula de Sumar para hacer seguimiento de la noche electoral, dado que según fuentes de la formación ha optado por dar el protagonismo a Estrella Galán. En su lugar, ha optado por seguir el escrutinio del 9J en la sede del Ministerio de Trabajo.

Compartir nota: Guardar Nuevo