Pineda, candidato de Sumar al 9J por IU, acusa a Albares de "trilero" por sus "eufemismos" con la demanda ante el CIJ

El número cuatro de la lista de Sumar y dirigente de IU, Manu Pineda, ha tildado al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de "trilero" con su anuncio de adhesión al proceso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel y le ha recriminado que use "eufemismos" en vez de impulsar acciones concretas contra el genocidio en Gaza. Así lo ha trasladado en un mensaje en la red social 'X', en la que inicialmente ha valorado la posición de Exteriores en la tónica general de los dirigentes de Sumar, y de la que luego se ha desmarcado, acusando al titular de Exteriores de "engañar" con "declaraciones vacías que no valen para nada". "El trilero de Albares nos ha vuelto a engañar. España no se ha adherido a la demanda de Sudáfrica. No valen los eufemismos; queremos acciones concretas contra el genocidio. Ese es el único camino", ha lanzado. Pineda, actual eurodiputado con IU en esta legislatura, ha exigido al Gobierno que participe en todas las demandas contra Israel y sus altos cargos, tanto en la Corte Penal Internacional como en el Tribunal Internacional de Justicia. ALBARES: ESPAÑA NO SE PRONUNCIA SOBRE EL DELITO, APOYA AL TRIBUNAL Albares ha anunciado esta mañana que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza. No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca. Al sumarse al caso, ha explicado Albares, "lo que España hace no es pronunciarse sobre el delito en sí, eso es una labor del tribunal", sino que lo que busca es apoyar su labor. Cualquier decisión que termine tomando la CIJ, ha asegurado, España "la va a apoyar, la va a respetar, la va a cumplir y va a instar a todas las partes a cumplirla". "Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha esgrimido, subrayando que "la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda" en señal de su "compromiso con el Derecho Internacional". "Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado. La posición de Pineda contrasta con la valoración de Sumar y su líder, Yolanda Díaz, que han reivindicado el empuje para que España se adhiera a la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel. Eso sí, el socio minoritario de la coalición ahonda en que esto es insuficiente ante la situación que atraviesa Gaza y reclama, por medio de diversos dirigentes, retirar a la embajadora española en Tel Aviv y elevar la presión económica y comercial ante el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu. APOYO A LA "RESISTENCIA PALESTINA" ANTE EL "TERRORISMO" DE ISRAEL Esta tarde y durante un mitin en la ciudad de Málaga, ha destacado que la presencia de Sumar en el Gobierno es garantía de apoyo a la causa palestina y ha destacado que ya se han producido "pequeños avances" como el reconocimiento del Estado palestino. Por tanto, el dirigente de IU ha arengado a seguir para conseguir la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, sanciones al Gobierno hebreo y juzgar a los responsables de crímenes de guerra y que la solución para Palestina es un "estado laico". "Nosotros decimos desde el río hasta el mar, Palestina vencerá (...) Nosotros decimos viva la resistencia palestina, nosotros decimos que quien practica terrorismo no es la resistencia palestina sino las fuerzas israelíes de ocupación", ha proclamado.

