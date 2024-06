Moreno destaca la acción del PP en Europa en materia de agua e insta a "seguir cambiando las cosas desde Andalucía"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la acción desarrollada por el PP en materia de agua en Europa y ha pedido el voto al partido este próximo 9 de junio en las elecciones europeas para "desde Andalucía seguir cambiando las cosas" y para tener "la garantía de que, desde Bruselas, se defenderá al campo andaluz", incluyendo políticas contra la sequía. En un encuentro con representantes del sector agroindustrial y pesquero en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, junto a la presidenta provincial del partido en Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde, Jesús Lupiáñez, Moreno ha mostrado su admiración a los agricultores por salir adelante pese a las circunstancias adversas, como la sequía. "Si hay un sector que se la juega en estas elecciones, sin duda alguna, es el de la agricultura y la ganadería", ha dicho el presidente andaluz, quien ha recordado que en su primer discurso como presidente ya habló del problema del agua y de "la preocupación" que le producía las consecuencias de la sequía. Según ha recalcado, "con el agua, nos jugamos la vida", al tiempo que ha subrayado que llamó a las puertas de Europa para alertar a las autoridades que la falta de agua "es un drama para el sur" y ha explicado que se encontró "con que no había ningún comisario con competencias en aguas y tampoco me dejaban reprogramar los fondos europeos para impulsar políticas hídricas". Ha explicado las acciones desarrolladas en los últimos cinco años para "hacer una alianza en el sur de Europa y pedir algo tan esencial como el agua" y ha anunciado que el PP europeo impulsará, si logra una victoria este 9J, "un programa específico del agua; un comisario con competencias exclusivas en agua y permitirá la programación de los fondos para garantizar el agua en Andalucía". En este punto, se ha referido a la candidata número 2 del PP Carmen Crespo, exconsejera andaluza de Agricultura, "una mujer valiente, trabajadora, que conoce el sector y que seguirá el camino que iniciamos hace cinco años desde Bruselas". "Llamará a todas las puertas para que el agua sea reconocida en Europa y el sector tendrá la garantía de que se hablará del campo en Bruselas", ha dicho. "En Andalucía, no podemos solos", ha insistido el presidente andaluz, quien ha pedido ayuda al Estado y a Europa y ha solicitado al sector presente en el acto que "metan presión con su voto". "Tenemos que seguir invirtiendo pese a la infrafinanciación que sigue sufriendo nuestra comunidad. Nos tenéis que ayudar a trasladar este mensaje el 9J a Europa", ha insistido. Para Moreno, este 9J será "clave" para "seguir cambiando las cosas desde Andalucía y no romper el ciclo de cambio". "Es un orgullo ser la comunidad que más empleo está creando, que es líder en exportaciones o que tiene más empresas con actividad, superando a la Comunidad de Madrid", ha apostillado. Asimismo, ha pedido que con el voto al PP los andaluces "saquen la tarjeta roja a Sánchez y a sus políticas" porque "no puede salir este 9J con un aval político a su gestión". Ha lamentado que España no cuente con un Gobierno cuya única ley aprobada haya sido "un atropello a nuestra Constitución".

Compartir nota: Guardar Nuevo